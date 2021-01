Coronavirus : "Nous sommes ridicules" sur la vaccination, selon Renaud Muselier

Il reconnaît avoir du mal à communiquer avec Olivier Véran, le ministre de la Santé. En revanche, le dialogue semble plus ouvert avec Jean Castex. Alors Renaud Muselier, le président du Conseil régional de Provence-Alpes-Côte d'Azur, compte bien profiter de la visite du Premier ministre dans le Var ce mardi pour lui glisser ses propositions sur la campagne de vaccination. Face à ce début, que l'on peut qualifier de poussif en France, Renaud Muselier n'est d'ailleurs pas tendre :

"On est dans une situation absolument incroyable. Début novembre, j'avais saisi le gouvernement pour leur dire "inspirez-vous du modèle allemand". Aujourd'hui, ils sont à près de 300.000 vaccinations et nous un peu plus de 5.000, c'est absolument ridicule."