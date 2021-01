Vaccination en Haute-Garonne : vers une saturation dans les centres?

La campagne de vaccination démarre dès lundi 18 janvier pour les personnes de plus de 75 ans et celles atteintes de lourdes pathologies. La demande en vaccin est forte mais de l'autre côté, les doses restent limitées pour l'instant.

C'est une grosse logistique qui demande évidemment de l'organisation, ainsi que du temps. Toutes les personnes de plus de 75 ans peuvent en effet appeler pour se faire vacciner et prendre rendez-vous, ou alors en réserver un directement sur le site Santé.fr avec la liste des différents centres, mais aussi leurs numéros d'appel.

Et depuis l'instauration d'un numéro vert régional en Occitanie pour prendre rendez-vous, les demandes affluent. Ce vendredi matin par exemple, le standard de ce même numéro indiquait plus de 10 minutes d'attente au téléphone avant d'avoir quelqu'un au bout du fil. Le même standard invite même à renouveler l'appel plus tard.

Noyés sous les appels

Le même problème se pose aussi à l'échelle locale. À Balma près de Toulouse, la mairie reçoit les appels pour les prises de rendez-vous, et les coups de fil s'accumulent selon les employés que nous avons pu contacter.

Autre problème, et pas des moindres, la mairie de Balma ne sait pas encore précisément combien de doses va t-elle recevoir dans les jours à venir. Dans ce contexte, difficile donc de donner une réponse claire à tous ceux qui souhaitent se faire vacciner.

29 500 doses en Haute-Garonne

Etienne Guyot, le préfet de Haute-Garonne l'a confirmé ce matin, 29 500 doses du vaccin sont prévues pour une première injection en Haute-Garonne au mois de janvier. Le chiffre devrait être similaire au mois de février et le dispositif doit encore se peaufiner dans les mois à venir.

Reste maintenant à savoir si ce nombre de doses suffira à répondre à l'ensemble de la demande dans le département. On compte en effet 107 000 personnes âgées de plus de 75 ans dans le département et donc éligibles au vaccin. À ce chiffre déjà conséquent vient aussi se rajouter toutes les personnes atteintes de pathologies lourdes ainsi que les personnels soignants et professionnels de santé de plus de 50 ans.

Pas sûr donc que les 29 500 premières doses suffisent donc à satisfaire la demande. Les rendez-vous de vaccination pourraient donc s'étaler dans le temps.

Un dispositif adaptable

Le préfet de Haute-Garonne a également rappelé ce vendredi matin sur France Bleu Occitanie que le dispositif était "souple et adaptable". Aux 36 centres de vaccination déjà présents dans le département pourrait donc se rajouter d'autres centres dans les semaines à venir.