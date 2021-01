Vaccination en Indre-et-Loire : un retard qui s'explique pour des professionnels tourangeaux

La comparaison est peu flatteuse. Cela fait un peu plus d’une semaine maintenant que la vaccination contre le Covid-19 a débuté en France, et dans certains pays de l’Union européenne, et les chiffres n’ont rien à voir entre eux, notamment d’un bout à l’autre du Rhin. Quelques centaines de vaccination en France seulement, des dizaines de milliers en Allemagne. Les critiques fusent donc ces derniers jours, malgré l’accélération de la campagne vaccinale dans le pays. Dès ce lundi, les résidents d’Ehpad ne seront plus les seuls à pouvoir se faire vacciner, les soignants de 50 ans et plus pourront eux aussi le faire "dans les centres disposant déjà de vaccins", précise le ministre de la santé.

L'une des raisons, les publics les plus fragiles passent en premier

Alors pourquoi est-ce si long chez nous ? Pour Abdelkabire Essalhi, le directeur de l’Ehpad Debrou à Joué-lès-Tours, cela tient au fait qu'en France l'on commence par les publics les plus fragiles et que l’on attache une importance toute particulière au consentement des patients. "La première étape c'est de donner l'information" détaille-t-il. "La deuxième, c'est de recueillir le consentement. La troisième, c'est la consultation pré-vaccinale, qui prend entre 30 et 45 minutes. Si la personne ne comprend pas, elle peut se faire accompagner par une personne tierce".

Il y a les mêmes phénomènes de rumeur, de crainte - Le directeur de l'Ehpad Debrou à Joué-lès-Tours

En plus le retard pris n'est sans doute pas sans lien avec la méfiance de certains Français envers les vaccins. "C'est important que l'on puisse répondre à de nombreuses questions qui sont légitimes. Les questions que l'on se pose à Debrou sont les mêmes que les concitoyens français se posent. Il y a les mêmes phénomènes de rumeur, de crainte. Il faut un temps de réflexion nécessaire" avance Abdelkabire Essalhi.

Dans sa résidence, seules 10 personnes ont été vaccinées lundi dernier pour le premier jour de la campagne. Mais dès aujourd’hui, ça s’accélère. 50 vaccinations sont prévues ce lundi matin, 50 autres vendredi prochain.

Il ne faut pas se précipiter - Le syndicat des pharmaciens d’Indre-et-Loire

Pour l’instant, en Indre-et-Loire, seul le CHRU de Tours a été fourni en doses de vaccins. Les pharmacies qui doivent approvisionner la majorité des Ehpad du département n’ont pas encore eu d’informations précises sur le sujet de la part de l’ARS. Mais des contacts ont déjà été pris avec les maisons de retraites, assure Nicolas Hay, le co-président du Syndicat des pharmaciens d’Indre-et-Loire.

Un gros travail de planification nécessaire

Pour lui d’ailleurs, il ne faut pas se précipiter, surtout que le vaccin n’est conservable que cinq jours après sa sortie du super congélateur. "Il y a un gros travail de planification. Une fois que le pharmacien va recevoir les vaccins, il va les apporter à l'Ehpad le plus tôt possible. _Il faut donc que le planning de vaccination soit clairement préparé avant_. Il ne faut pas se précipiter. Il vaut mieux que tout soit bien préparé, et que vers le 10-15 janvier, on puisse augmenter fortement la vaccination de toutes ces personnes en Ehpad" assure Nicolas Hay.

Lui pense avoir plus d’informations de la part de l’ARS dès ce lundi. Quant à la différence du nombre de vaccinations entre la France et l’Allemagne, il se veut rassurant. Dès que la machine sera mise en marche dit-il, "on sera au même rythme que les Allemands".