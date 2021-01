Vaccination en Limousin, le "soulagement" de David Penneroux directeur d'Ehpad en Haute-Vienne

La campagne de vaccination dans les Ehpads du Limousin débute ce jeudi. Les premiers vaccins doivent être administrés dans les maisons de retraite d'Arnac-Pompadour, de Cussac, de Saint Germain-les-Belles, de Boisseuil, et à Limoges au Mas Rome et à Chastaing. "Un véritable soulagement" nous disait ce jeudi matin sur France Bleu Limousin David Penneroux, directeur d'Ehpad en Haute-Vienne à Feytiat et au Palais sur Vienne. "Fermer nos portes, ce n'est pas ce qu'on souhaite faire dans l'accompagnement des personnes âgées" explique ce responsable qui espère que les résidents vont bientôt "retrouver une vie normale".

Des gestes barrières toujours indispensables

Les maisons de retraite où il ne faut cependant pas baisser la garde dans les petits gestes du quotidien. Le virus circule toujours comme à l'Ehpad de Bort les Orgues où une vingtaine de cas positifs viennent d’être diagnostiqués parmi les résidents et les soignants. "C'est ancré aujourd'hui dans nos pratiques professionnels. On va s’apercevoir aussi qu'on aura sans doute avec l'hiver, moins de grippes et moins de gastros. Tous ces gestes barrières vont nous permettre de lutte contre les autres maladies" explique David Penneroux dont l'un des Ephads va devoir attendre pour les vaccinations car il y a un cas positif.

Chacun peut exprimer son envie ou pas d'être vacciné

"On prélève massivement aujourd'hui sur le Palais-sur-Vienne. On attendra les résultats pour vacciner puisque la recommandation de la Haute-Autorité de santé prévoit qu'une personne qui a été positive au Covid ne soit pas vacciné dans les 3 mois qui suivent les symptômes" explique ce directeur d'Ehpad pour qui il était important de prendre le temps pour recueillir le consentement des personnes vaccinées, quitte à accuser un certain retard à l'allumage. "A partir du moment où on dispose de notre corps, chacun peut exprimer son envie ou pas d'être vacciné. La problématique avec les personnes âgées en Ehpads, c'est que toutes ne sont pas en capacité d'exprimer cette volonté là. Cela peut donner lieu à des décisions pluridisciplinaires avec le médecin traitant. Mais je pense qu'il faut prendre ces précautions là" estime t-il.