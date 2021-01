Vaccination en Loire-Atlantique : "J'ai essayé d'appeler 50 fois, il n'y a personne", raconte Paulette 80 ans

Ce lundi 18 janvier ouvre la vaccination pour les personnes de plus de 75 ans (hors Ehpad), et celles atteintes de lourdes pathologies. Pour cela, il faut effectuer une réservation en ligne ou par téléphone. Un parcours du combattant d'après certains retraités en Loire-Atlantique.

A partir de ce lundi 18 janvier, les personnes âgées de 75 ans et plus, pourront se faire vacciner contre la Covid-19. Ça vaut aussi pour les personnes à risques "atteintes de maladies particulièrement graves". Pour cela, il faut réserver sa place en ligne ou par téléphone. Bémol, d'après des retraités en Loire-Atlantique, impossible de s'inscrire par téléphone.

J'ai envie de tout envoyer promener" - Marie, 76 ans

Marie habite avec son époux à Quimiac. A 76 et 85 ans, les deux retraités veulent recevoir le vaccin contre la Covid-19 le plus vite possible. Pourtant, depuis l'ouverture de la plateforme téléphonique, la procédure fonctionne mal. "Le problème c'est que je n'arrive pas à avoir les numéros de téléphone pour m'inscrire et avoir un rendez- vous. À chaque fois que je trouve un numéro sur internet, j'essaye mais tous les réseaux sont coupés. Ça vous dit immédiatement que ça ne peut pas aller plus loin, et qu'il faut recommencer plus tard", peste la grand-mère.

Alors faute de réponse, cette grand-mère essaye de trouver des solutions pour avoir accès à la première dose. "Les pharmacies ne sont pas au courant, les médecins traitants non plus. J'ai envie de tout envoyer promener. Mais ils ne viendront pas nous chercher... Pourtant on est des personnes à risque. Ils nous ont bien envoyé des papiers pour se faire vacciner contre la grippe. Pourquoi nous envoient-ils pas un papier pour se faire vacciner contre la Covid-19 ? Parce qu'à cette vitesse là, dans 3 mois, on n'est pas vacciné. Alors je n'imagine pas les plus jeunes".

Un cas loin d'être isolé

A quelques kilomètres de là, Paulette vit la même mésaventure. Cette grand-mère de 80 ans habite Pornic. Depuis l'ouverture de la plateforme téléphonique, elle tente de prendre rendez-vous. "J'ai essayé d'appeler le numéro qui nous a été donné à la télé. Quelques fois, on me dit qu'on va me passer le centre mais que je dois taper mon code postale. Alors je fais, "44210 Pornic", j'attends, et il n'y a personne. J'ai essayé d'appeler plus de 50 fois. _Je vais contacter des amis pour essayer sur internet_, sinon comment faire ?", se questionne Paulette, alors que son fils est actuellement hospitalisé à cause du Covid-19.

Pour prendre rendez-vous, il faut appeler le 0 800 009 110 ou passer par le site santé.fr qui informe toutefois qu'avec la forte affluence : "Santé.fr privilégie la présentation de l’offre de vaccination contre la Covid-19 [...] par département."

Centre de vaccination en Loire- Atlantique :