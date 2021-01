Vaccination : en Lozère, une liste d'attente pour les non-prioritaires pour ne pas gâcher les doses de vaccin

Le saviez-vous ? En Lozère, il est possible de se faire vacciner contre le coronavirus, sans être prioritaire. Le centre de vaccination de Mende a ouvert une liste d'attente pour les personnes qui souhaiteraient obtenir l'injection. C'est ce qu'a fait ce mardi après-midi le maire de la ville, Laurent Suau, 56 ans.

Des doses utilisées au lieu d'être jetées

"On a ouvert un flacon et on a eu des désistements, explique Didier Putod, médecin généraliste à Mende et référent vaccination en Lozère. Des personnes qui ont développé la covid depuis qu'elles avaient pris rendez-vous. Et ça veut dire qu'on se retrouve avec un flacon à ouvrir, mais qu'on risque de n'utiliser que deux doses sur les six. Il en reste donc quatre." Le risque, c'est de gâcher des doses de vaccin. Quand un flacon est ouvert, les doses ne restent viables que quelques heures. "On ne veut pas les jeter, donc on appelle des gens sur liste d'attente. Mais dès qu'on vous appelle, il faut être là dans l'heure"

Le maire de Mende, Laurent Suau, explique "On s'était dit avec le docteur que s'il avait un fond de flacon disponible, il m'appelait. Il m'a joint dans la matinée.. et voilà !"

Le numéro du centre de vaccination de Mende : 04 66 49 49 49