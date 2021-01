Vaccination en Moselle : "de nouveaux créneaux de prise de rendez-vous disponibles cette semaine"

Une bonne nouvelle pour tous ceux qui veulent se faire vacciner dans le département : la préfecture de la Moselle annonce que de nouveaux créneaux pour la prise de rendez-vous seront disponibles en milieu de semaine, et que de nouvelles plages de vaccination seront ouvertes pour la fin février. Pour le moment, la plateforme téléphonique est saturée, il n'est pas possible de prendre rendez-vous pour se faire vacciner. "Il ne faut pas s'inquiéter, assure la directrice de cabinet du Préfet, Parvine Lacombe, la vaccination se déroule à un bon rythme en Moselle, et tout le monde va se faire vacciner".

6 doses de vaccin par flacon désormais contre 5 auparavant

Pour le moment, près de 18.000 Mosellans ont déjà été vaccinés contre le coronavirus. 7.000 nouvelles doses de vaccins doivent arriver ce mercredi dans le département. Un volume satisfaisant selon le centre hospitalier régional de Metz-Thionville qui centralise les commandes. D'autant plus que le rythme est désormais de 6 doses de vaccin par flacon contre 5 doses auparavant.

Pas de report de la 2e injection

L'Agence Régionale de Santé assure par ailleurs que le calendrier de vaccination pour la seconde injection sera respecté, "il n'y aura pas de report de rendez-vous", assure la déléguée territoriale de l'ARS, Lamia Himer.