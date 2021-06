Vaccination en Moselle : le Préfet veut « susciter la confiance de la population et s'adapter à ses besoins »

Des centres de vaccination anti-Covid n'arrivent à pas remplir tous leurs créneaux en Moselle, alors que le département reçoit plus de doses qu'auparavant. Laurent Touvet, Préfet du département, rappelle que des mesures plus souples ont été adoptées pour permettre de vacciner le plus grand nombre.

Des centres de vaccination anti-Covid ne font pas le plein de patients. Laurent Touvet, le Préfet du département, invite les mosellans à profiter des mesures plus souples qui ont été mises en place en matière d'horaires et de délai entre les deux injections.

La campagne de vaccination anti-Covid présente des signes d’essoufflement dans certains centres de Moselle qui n’arrivent pas remplir tous les créneaux de rendez-vous. Un médecin mosellan, de service au complexe Saint-Symphorien à Metz, interpellait France Bleu Lorraine jeudi sur le manque de fréquentation.

Livraison importante de vaccins

Laurent Touvet, Préfet de la Moselle, explique en partie cette situation par une forte dotation en doses de vaccins : « Nous recevons désormais plus de vaccins : 55,000 doses par semaine en moyenne en juin contre 35,000 en mai » déclare-t-il, invité de France Bleu Lorraine ce vendredi.

La vaccination ouverte à tous les adultes depuis le 31 mai dernier cible également une population plus jeune que celle des premiers patients confrontés aux embouteillages sur les sites de réservation. Pour le Préfet, « ce sont aussi des gens qui ont moins l'habitude de prendre leurs rendez-vous très en avance, qui peuvent décider de venir en dernière minute », ajoute-t-il.

Les départs en vacances, frein à la vaccination

Le département ouvre désormais des créneaux de vaccination en soirée, plus accessibles pour les actifs qui auraient des difficultés à se libérer dans la journée. Par ailleurs, l'obligation de recevoir les deux injections de vaccin au même endroit peut représenter un frein à se présenter pour la première dose, pour ne pas interférer avec la période de départ en vacances cet été. Laurent Touvet rappelle que le délai a été allongé entre les deux injections pour répondre à cette problématique, passant de 5 à 7 semaines entre les deux doses.

Peut-on également envisager que l'on s'approche du plafond de nombre de candidats à la vaccination en Moselle ? « C'est vrai que dans la plupart des autres pays, on a observé que lorsque près de la moitié de la population a été vaccinée, on sait en général que l'on a touché ceux qui étaient les plus volontaires pour aller se faire vacciner », commente Laurent Touvet, Préfet du département. 43% de la population mosellane a reçu à ce jour une première doses de vaccin, et 21% sont totalement vaccinés.

Pour le représentant de l'État dans le département, « c'est notre travail de susciter cette confiance parmi la population , on doit s'adapter à un public plus jeune en ouvrant des tranches de vaccination en nocturne et/ou sans RDV », commente le Préfet. Une opération exceptionelle de vaccination sans rendez-vous est d'ailleurs mise en place au complexe Saint-Symphorien ce vendredi et samedi.

10 personnes debout maximum devant les matches de l'Euro

À quelques jours du premier match de la France dans le championnat européen de football qui démarre ce vendredi, le Préfet a rappelé les consignes qui s'appliquent dans le département pour limiter les risques liés aux rassemblements : « J'ai demandé aux patrons de bars et de restaurants qui installent des écrans géants de les tourner vers l'intérieur de la salle. La règle, c'est 10 personnes maximum debout devant l'écran et autour des tables , au moins jusqu'au 30 juin », explique Laurent Touvet.

Les éventuelles « fan zones » devront s'installer dans des lieux clos, et assurer un comptage des personnes à l'entrée, en donnant priorité à celles munies d'un pass sanitaire. Celui-ci sera obligatoire pour les rassemblements de plus de 1000 personnes.