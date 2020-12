Coronavirus en Nouvelle-Aquitaine : la vaccination débute ce lundi dans deux départements

Les premières vaccinations débuteront dès le 4 janvier dans les Pyrénées-Atlantiques et en Charente-Maritime et le 6 janvier en Gironde. Pour les autres départements, "les dates seront fournies progressivement au fur à mesure de la validation d’une date de livraison des vaccins", précise l'ARS dans un communiqué ce jeudi. La phase pilote concerne "31 établissements volontaires" poursuit l'Agence Régionale de Santé de Nouvelle-Aquitaine qui rappelle que les consultations pré-vaccinales ont débuté la semaine dernière dans les Ehpad, pour recueillir le consentement des résidents.

Le premier public cible : 71.000 personnes âgées vivant en établissement médico-social (920 Ehpad et 63 USLD, Unités de soin de longue durée) ainsi que celles qui sont accueillies dans d'autres établissement, comme des résidences séniors par exemple. Les professionnels de santé qui y travaillent et ceux qui exercent dans des établissement "support" pourront également être vaccinés, précise l'ARS, s'ils ont plus de 50 ans ou s'ils présentent une comorbidité à risque de forme grave de Covid-19 et se signalent comme volontaires. En Nouvelle-Aquitaine, 100.000 personnes ont été identifiées comme public cible pour cette première phase de vaccination. C'est un million au total en France.

Dans un deuxième temps, à partir du 20 janvier, les personnes âgées de 65 ans et plus, ainsi que les autres professionnels de santé pourront se faire vacciner. C'est la stratégie nationale.

Comment sont conservés les vaccins ?

Le vaccin Comirnaty® de PziferBioNTech doit se conserver à -80°C (une fois décongelé, il doit être administré dans les 5 jours). Il faut donc des congélateurs capables de les conserver. 14 établissements hospitaliers de la région ont été pourvus de ce genre d'appareil, gardés dans des endroits secrets. Ils doivent également être qualifié par un organisme agréé avant de recevoir les doses. Ces super-congélateurs garderont les doses des Ehpad et USLD relevant de la fonction publique hospitalière.

Les autres établissements accueillant des personnes âgées (privés, associatifs, territoriaux, résidences séniors…) seront livrés via des pharmacies d'officine ou directement ("pour ceux qui disposent d'une pharmacie interne", précise l'ARS).

"La livraison des vaccins dans les établissements est ensuite programmée, une fois le nombre exact de résidents et de personnels souhaitant se faire vacciner connu", poursuit l'Agence Régionale de Santé.

Le parcours vaccinal de l'étape 1 - ARS

Les chiffres du coronavirus en infographie