Vaccination en Occitanie : près de la moitié des adultes ont fait leurs deux doses, les 12-17 ans à la traîne

Les autorités, on l'a constaté, communiquent plus facilement sur les "primo-vaccinés". Mais on sait que le plus important est d'avoir ses deux doses pour être le mieux prémuni face au virus, le fameux "schéma vaccinal complet".

43% des adultes vaccinés deux fois en Haute-Garonne

En France, près de la moitié des adultes ont reçu leurs deux doses. Et il n'y a pas de grands écarts entre régions, c'est la même tendance en Occitanie. Avec en meilleurs élèves les Hautes-Pyrénées (58% des majeurs ont reçu leurs deux doses), l'Ariège - connue pourtant pour être traditionnellement anti-vaccin - et le Lot (56%).

En Haute-Garonne, une minorité des adultes encore, 43%, est complètement vaccinée. Ils sont 48% dans le Tarn-et-Garonne, 50% dans le Tarn. En revanche, il faut souligner que la région Occitanie montre notamment l'exemple chez les plus de 60 ans avec des indicateurs au dessus de la moyenne nationale en matière de double dose. Toutefois, et cela peut paraître surprenant, près d'un quart des plus de 80 ans, les plus fragiles, n'est pas pleinement protégé en Occitanie. La région est tirée vers le bas par le Gers et l'Aude dans ces catégories d'âge.

Les adolescents, le talon d'Achille de l'Occitanie

Globalement, on peut donc considérer que sept majeurs sur dix en Occitanie ont reçu leur première dose. Chez les 12-17 ans, pour qui la vaccination n'est ouverte que depuis le 15 juin, c'est logiquement beaucoup moins. Mais l'Occitanie accuse un retard par rapport aux autres régions.

Un peu plus d'un quart des 12-17 ans occitans a été vacciné une fois alors qu'on a franchi le tiers en Bretagne, en Normandie ou dans les Hauts-de-France. Moins de 10% des adolescents ont reçu leurs deux doses dans la région.

Il faut dire que sur cette question de la vaccination des ados, les données sont très hétérogènes selon les départements. Le Gers se distingue avec une politique très volontariste, 42% des 12-17 ans gersois ont reçu leur première injection tandis que dans le Tarn-et-Garonne, l'Aveyron ou le Lot, on n'a pas encore passé le pallier des 25% chez les mineurs. En Haute-Garonne, plus de 30.000 collégiens et lycéens ont reçu une dose de vaccin, c'est beaucoup mais cela ne représente qu'un tiers des 12-17 ans. Le bonnet d'âne revient à la Lozère où seulement 18% des mineurs qui ont accès à la vaccination y sont déjà allés une fois. C'est le plus mauvais taux en France métropolitaine.