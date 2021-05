Coronavirus en Sarthe : où se faire vacciner pendant le week-end de l'Ascension ?

Accessible aux personnes de plus de 50 ans depuis lundi 10 mai, et à tous les adultes à partir de mercredi 12 mai à condition de réserver sa dose le soir pour le lendemain : cette semaine, la cible de la vaccination s'élargit. Pour ne pas perdre le rythme malgré le jeudi de l'Ascension, férié, l'Agence Régionale de Santé étend l'offre de vaccin dans le département de la Sarthe.

"Pour une offre de vaccination plus importante, plus de 21 000 doses sont allouées aux centres de vaccination de la Sarthe cette semaine", détaille l'ARS dans un communiqué. En fin de semaine dernière, en Sarthe, on comptabilisait au total 135 000 personnes ayant reçu au moins une dose, ce qui représente 23% de la population du département.

Les centres ouverts jeudi 13 mai

Ce jeudi 13 mai, jour de l'Ascension, cinq centres sont ouverts :

Montval-sur-Loir

La Rotonde au Mans

Coulaines

Montbizot

Saint-Mars-la-Brière.

Les centres ouverts vendredi 14 mai

Vendredi 14 mai, treize centres sont ouverts :

Montval sur Loir

Sillé le Guillaume

Sablé sur Sarthe

Beaumont sur Sarthe

La Suze sur Sarthe

La Rotonde au Mans

La Ferté Bernard

Coulaines

La Flèche

Le centre hospitalier du Mans

Le centre hospitalier de Mamers

Changé

Montbizot

Ceux qui ferment leurs portes sont ceux de Saint-Calais, de l'UC-IRSA du Mans, de Laigné-en-Belin et de Saint-Mars-la-Brière.

Les centres ouverts samedi 15 mai

Samedi 15 mai, quatre centres sont ouverts :

Montval-sur-Loir

Sillé-le-Guillaume

La Suze-sur-Sarthe

La Rotonde au Mans

Les centres ouverts dimanche 16 mai

Enfin, dimanche 16 mai, tous les centres sont fermés à l'exception de celui de la Rotonde, au Mans.