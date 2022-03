Covid-19 : la vaccination avec Novavax est disponible en Savoie et Haute-Savoie

C'est le nouveau venu dans les centres de vaccination contre le Covid-19 : Novavax. Ce vaccin traditionnel, qui ne fonctionne pas avec la technologie de l'ARN messager comme Pfizer ou Moderna, est disponible depuis le début de la semaine dans les centres de vaccination (voir la liste plus bas). Après une première livraison d'environ 1,1 million de doses fin février en France, 1,5 million de doses sont attendues cette semaine.

Des patients plus rassurés

Au centre de vaccination de Challes-les-Eaux dans le Grand Chambéry, Novavax était très attendu. "On a démarré mardi, jour de lancement ici de Novavax, et dès la première heure, on avait 16 inscrits", explique Claire, infirmière. Gabriel, 32 ans, s'avance dans le box pour sa première injection. "Ce vaccin, ça fait un peu plus longtemps qu'il a été étudié, je me dis qu'il doit mieux fonctionner que les autres, estime le jeune homme. Maintenant, je serai tranquille pour voyager !"

Dans le box d'à côté, Guy, 71 ans, vient lui aussi pour sa première injection. "Je n'avais pas très confiance en cette technologie de l'ARN messager, avoue-t-il. À mon âge, j'attendais un vaccin plus traditionnel. Je suis rassuré et plus confiant." Pour avoir un schéma vaccinal complet, Gabriel et Guy doivent revenir dans 21 jours minimum, 28 maximum, pour recevoir une seconde injection.

Permettre aux 4,1 millions de Français non vaccinés et pourtant éligibles à la vaccination de franchir le pas, c'est l'objectif du gouvernement. "Il est fondé sur une technologie classique, connue et plus facilement admise par la population du fait de son antériorité, on peut espérer qu'une portion de la population qui a peur - de manière infondée - des vaccins ARN sera convaincue", espère Alain Fischer, le Monsieur vaccin du gouvernement.

Où se faire vacciner avec Novavax ?

En Savoie

Centre de vaccination de Challes-les-Eaux dans le grand Chambéry

En Haute-Savoie

Centre hospitalier Annecy Genevois

Centre de vaccination de Cap Perriaz Annecy

Centre de vaccination Villeventus

Ce vaccin va être disponible dans les pharmacies à partir de la fin mars.