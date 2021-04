Vaccination en Tarn-et-Garonne : deux centres de vaccination ouvrent en mai à Montauban et Castelsarrasin

Dans le cadre de l’accélération de la campagne de vaccination contre le Covid-19, avec désormais un public à partir de 55 ans, la préfecture du Tarn-et-Garonne annonce l’ouverture de deux centres de vaccination de grande capacité à compter du 10 mai 2021. Ils seront situés sur les communes de Montauban et de Castelsarrasin.

À Montauban : Salle Eurythmie

À Castelsarrasin : Salle Jean Moulin

Ces centres doivent pouvoir vacciner jusqu’à 1.000 personnes par jour et ont vocation à être adaptables en fonction des doses disponibles et des créneaux réservés. Ce seront des doses de Pfizer qui seront délivrées. Les inscriptions, jours et horaires d’ouvertures sont à retrouver sur www.sante.fr ou sur www.doctolib.fr.

Opération flash le 1er mai à Montauban

Ce samedi 1er mai, un centre de vaccination éphémère organisé par le Service Départemental d'Incendie et de Secours de Tarn-et-Garonne (SDIS 82) se met en place, au 6 rue Ernest Pécou à Montauban.

L’opération se déroulera toute la journée à partir de 8h30 et la vaccination sera réalisée avec le vaccin Astrazeneca, pour tous les plus de 55 ans. La prise de rendez-vous se fait sur doctolib.