Coronavirus : "Il fallait attendre les doses pour vacciner tout le monde en même temps" selon le Pr Claverie

La campagne de vaccination en France est-elle efficace ? Pour le Professeur marseillais Jean-Michel Claverie, professeur émérite et praticien hospitalier, spécialisé dans la virologie la réponse est catégorique c'est non. Le Professeur estime que la stratégie est très mauvaise et inefficace. Selon lui il aurait fallu attendre avant de commencer de recevoir toutes les doses disponibles pour pouvoir vacciner tout le monde en même temps le plus rapidement possible. Car la stratégie actuelle, selon lui, laisse la place aux variants : "Les variants continuent de se propager à travers les populations et comme on vaccine un peu partout et doucement, on est en train de faire son marché à travers toute la France pour voir si il n'y aurait pas un vaccin capable de résister au vaccin."

Le Professeur nous fait comprendre que la vaccination actuelle ne sert à rien. Selon lui il faut "taper vite et fort", alors que le rythme actuel ne permet pas une couverture satisfaisante.

"On a fait ce qu'il n'aurait pas fallu faire. Il aurait fallu oser attendre d'avoir toutes les doses disponibles."

Une stratégie inefficace qui, selon le Professeur, conduit à un nouveau confinement. Car les variants sont en train de gagner du terrain : "Malheureusement c'est trop tard. Les variants sont là et partout. Maintenant, c'est le principe de la sélection qui va primer. Je pense qu'on va être obligés, comme le dit Jean-François Delfraissy, de repartir dans un confinement qui va être le seul moyen de tempérer les choses."

L'autre grande interrogation, c'est l'efficacité du vaccin. Permet-il uniquement d'empêcher de développer une forme grave du Covid-19 ou aussi de limiter la contagion ? La réponse est dans la circulation des variants, d'après le Professeur Claverie : "À partir du moment où on n'empêche pas la contagion, on n'empêche pas que le virus ne se multiplie. Il faut savoir qu'à chaque fois qu'on fait mille virus normaux, on a fait un qui est variant. Si en plus, quand on est vacciné, on continue de produire des virus, on produit également des variants qui vont, eux, également s'adapter aux vaccins. On est sur une trajectoire qui n'est pas rassurante, malheureusement."