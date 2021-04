Vaccination contre le covid 19 : "Il faut passer à la vitesse supérieure" pour ce médecin montois

Didier Simon, médecin généraliste à Mont-de-Marsan et président du syndicat MG France dans les Landes, appelle à plus de flexibilité sur les critères de vaccination, ce mercredi 28 avril.

"Ce n'est pas acceptable qu'il y ait des trous de vaccination", réagit, ce mercredi 28 avril, Didier Simon, médecin généraliste à Mont-de-Marsan et président du syndicat MG France dans les Landes.

Des règles administratives qui font du gaspillage en terme de santé publique et en terme économique

_"L'acte vaccinal reste un acte médical et pas un acte administratif,_poursuit-il. Il faut que tout le monde se mette ça en tête. Un gamin de 20 ans qui a une malformation cardiaque avec des risques de covid très forts, il y a longtemps qu'il a été vacciné. Et ça n'est pas une faveur, on a fait un diagnostic et pris une décision thérapeutique."