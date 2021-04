Vaccination : la cadence augmente dans le Nord Franche-Comté

Le rythme de vaccination s'accélère dans le Nord Franche-Comté. En particulier dans le Territoire de Belfort, où 13.000 doses supplémentaires seront administrées d'ici la mi-mai. Une progression rendue possible par la hausse des livraisons du vaccin Pfizer dans le département.

La vaccination progresse dans le Nord Franche-Comté. 13.000 habitants du Territoire de Belfort vont recevoir d'ici la mi-mai une dose d'un vaccin contre le coronavirus. Le gymnase du Phare, à Belfort, va par exemple doubler ses capacités dans les prochaines semaines (240 doses par semaine contre 120 aujourd'hui), comme le président du département l'annonçait sur notre antenne.

Une montée en puissance rendue possible grâce à une nette hausse des livraisons du vaccin Pfizer. "Ça nous permet d'entrevoir le chiffre d'environ un quart de la population du département vacciné au milieu du mois de mai. On aura ensuite une accélération très massive avec l'ouverture à l'ensemble de la population de la vaccination dès le 15 juin", explique Jean-Marie Girier le préfet du Territoire de Belfort.

Le Territoire de Belfort, département qui vaccine le plus dans le Nord Franche-Comté

Le département est le plus avancé dans la vaccination : 25.000 personnes ont déjà reçu une première dose, soit 17% de la population. Le chiffre est plus élevé qu'en Haute-Saône (15%) et dans le Doubs (moins de 14%).

L'augmentation des livraisons de doses Pfizer devrait aussi arriver dans le Doubs, où la préfecture promet de vacciner 8.000 personnes par semaine sur l'ensemble du mois d'avril. Des doses administrées essentiellement dans les centres de vaccination, et très peu chez les médecins généralistes.