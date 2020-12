Vaccination : la France prend-elle trop de précautions ?

"Je ne confonds pas vitesse et précipitation", a expliqué le ministre de la santé Olivier Veran mardi soir sur France 2 pour justifier le retard à l'allumage de la vaccination en France. Depuis dimanche, moins de cent personnes ont reçu le vaccin , quand l'Allemagne en compte plus de 18 000, le Royaume-Uni plus de 800 000 et les Etats-Unis plus de deux millions.

Si la France semble prendre son temps, c'est aussi par soucis de pédagogie, pour ne pas alimenter la méfiance déjà bien ancrée contre le vaccin. D'après un récent sondage de l'institut BVA pour le Journal du Dimanche, moins de la moitié de la population compte se faire vacciner, l'un des quatre plus bas niveau sur 32 pays testés.

Ainsi, la France est le seul pays à réaliser une consultation préalable avec le patient. Des échanges pour évoquer ses potentielles réactions allergiques ou pour l'informer des éventuels effets secondaires du vaccin. La famille ou les tuteurs peuvent également être consultés avant la piqûre.

Des ralentissements logistiques et stratégiques

Les injections au compte-goutte s'expliquent aussi par la question de la logistique. Les 300 millions de doses commandées par l'Union Européenne à Pfizer-BioNTech doivent être partagées entre les 27 Etats, et l'acheminement dépend en grande partie du rythme de production du laboratoire.

La stratégie vaccinale fixée par le gouvernement peut aussi expliquer cet écart. Pour le moment et jusqu'à fin février, la France ne vaccine les résidents qu'en Ehpad quand l'Allemagne a déjà mis sur pied plusieurs vaccinodromes, des grands centres de vaccination capables d'accueillir seniors et soignants à un rythme beaucoup plus soutenu.

Pas question pour autant de changer de direction. "Nous avons fait le choix de vacciner les personnes âgées en Ehpad et non pas de les faire se déplacer. Et donc ça prend un peu plus de temps au démarrage, ce délai je l'assume. Ce qui compte c'est qu'à la fin du mois de janvier nous aurons rattrapé le décalage", a expliqué sur France 2 Olivier Veran.