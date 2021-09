Vaccination : la GCT Dordogne proteste contre la vaccination obligatoire des personnels de santé

L'obligation vaccinale contre le Covid-19 entre donc en vigueur ce mercredi 15 septembre. Les professionnels des établissements du sanitaire (personnes travaillant dans les établissements de santé, pompiers, ambulanciers et les aides à domicile) sont censés avoir reçu au moins une dose de vaccin.

A L'hôpital de Périgueux sur les 2800 salariés , cinquante d'entre eux ne sont pas vaccinés. A l'initiative de la CGT santé une manifestation était organisée ce mardi. Le syndicat demande la fin des menaces de suspensions et de sanctions pour les personnels de santé non vaccinés.

Une périgourdine sur le rond-point de l’hôpital de Périgueux © Radio France - Xavier Dalmont

C'est un bras de fer qui débute Car faute de se conformer aux nouvelles dispositions les employés non vaccinés se verront signifier la suspension de leur activité. Et le salaire ne sera plus perçu.

Reportage sur le rond point de l'hôpital de Périgueux

Ambiance sur le rond point de l'hôpital de Périgueux Copier

" J'ai encore des séquelles aujourd'hui.." - Témoignage d'une infirmière pour qui le vaccin est une évidence

Parmi les personnels soignants les avis divergent. Sylvie a 34 ans et elle a été touchée par la Covid alors qu'elle n'avait pas de signes de comorbidités. Cette infirmière a fait le choix du vaccin.

Témoignage de Sylvie, infirmière vaccinée