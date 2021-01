Vaccination : la Marne attend 3.000 doses par semaine, largement insuffisantes selon Arnaud Robinet

3.000 doses de vaccins par semaine, voilà ce que devrait recevoir le département de la Marne dès lundi prochain, dans le cadre de la vaccination contre le coronavirus des personnes de plus de 75 ans et les personnes à risques. Ce chiffre a été donné ce vendredi matin par le maire de Reims, Arnaud Robinet qui n'a pas tardé avant de pousser un coup de gueule.

"À ce rythme là, on est pas prêt de vacciner tout le monde !"

L'élu s'étonne du nombre de doses distribuées pour tout le département, surtout que rien que dans le Grand Reims, il y aurait 24.000 personnes concernées par cette nouvelle étape de la campagne de vaccination. "

"Nous avons réussi en quelques jours à mettre en place un dispositif de centres de vaccination pour la ville de Reims et le Grand Reims qui nous permettait de vacciner plus de 1.000 personnes par jour et ce matin nous apprenons que l’approvisionnent serait de 3.000 doses, par semaine et pour tout le département. Il y a un moment, moi je demande juste à avoir un discours de vérité, de la transparence", s'agace Arnaud Robinet qui dit pouvoir comprendre des tensions en terme d'approvisionnement, "mais qu'on ne nous laisse pas comme ça à faire espérer que les gens pourront se faire vacciner le plus rapidement possible".