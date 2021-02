Vaccination : la préfecture du Loiret oblige Sully-sur-Loire à faire marche arrière

Le centre de vaccination de Sully-sur-Loire contre le Covid-19, installée dans le centre Françoise Kuypers, entre aujourd'hui dans sa deuxième semaine de fonctionnement. Avec déjà un changement : la commune a dû renoncer au système de réservation qu'elle avait mise en place ! Contrainte et forcée par la préfecture du Loiret...

On ne peut plus venir s'inscrire sur place

La ville de Sully avait en effet offert la possibilité de venir au centre de vaccination pour obtenir un rendez-vous, ou, à défaut, être inscrit sur une liste d'attente : une façon de contourner en partie Doctolib (les deux-tiers des créneaux étaient ainsi gérés en interne) et de s'assurer que les personnes vaccinées habitent bien le Sullylois, alors que la plateforme de santé n'inclut aucune limitation géographique. Sauf que c'était contraire aux consignes nationales.... Suite à un mail de la préfecture reçu la semaine dernière, Sully-sur-Loire a dû faire machine arrière :

La préfecture met en avant un argument : la prise de rendez-vous sur site entraîne des files d'attente, et donc des attroupements qui pourraient être sanitairement dangereux. Par ailleurs, il est prévu qu'au moins 75% des créneaux transitent par les plateformes Internet comme Doctolib.

Le député Claude de Ganay dénonce une décision "absurde"

Mais ce rappel à l'ordre attriste Claude de Ganay, député LR dans la circonscription de Sully. "C'est totalement disproportionné, s'indigne l'élu. C'est même absurde par rapport à l'enjeu qui est de vacciner rapidement les plus fragiles de nos aînés. On sait bien que tous ne sont pas à l'aise avec Internet ! Et puis l'initiative de Sully était intéressante, parce qu'elle permettait de "filtrer" ceux qui viennent se faire vacciner, en faisant en sorte qu'ils habitent bien le territoire." Claude de Ganay y voit l'illustration de "l'excès de centralisation qui nuit à cette campagne de vaccination" : "Gardons un peu des initiatives locales ! Les maires ne sont pas totalement déconnectés."

A Gien, Francis Cammal souhaitait s'inspirer de l'exemple de Sully-sur-Loire pour son propre centre de vaccination : il ne le pourra pas. Et il ne cache pas une certaine perplexité : "On est très sollicité, explique-t-il, les gens appellent sans cesse le standard de la mairie en expliquant qu'ils rencontrent énormément de difficultés pour prendre un rendez-vous sur Doctolib et que le numéro de téléphone régional (le 0 805 12 14 00) est saturé ; et quand on sait que 50% des personnes qui viennent se faire vacciner à Gien n'habitent pas le Giennois, cela devient compliqué à gérer pour nous en tant qu'élus..." Francis Cammal a finalement décidé d'inscrire sur une liste d'attente les personnes qui appellent à la mairie. Un compromis qui pour l'instant n'a pas suscité les foudres de la préfecture...