Vaccination: le Cantal bon élève mais peut encore mieux faire

25% des cantaliens (32.250 personnes) ont déjà reçu les deux doses de vaccins et 48% (68.500) une dose. Pour les plus de 60 ans, on passe à 50% de personnes intégralement vaccinés et 79% qui ont une dose. Le Cantal a déjà beaucoup vacciné, ce qui explique probablement le faible taux de positivité, 2,3% contre 3,7% pour l'ensemble de la région. Le taux d'incidence est également très faible, 57 cas pour 100.000 habitants.

Mais les cantaliens ne se précipitent plus dans les centres de vaccination. Malgré la possibilité désormais pour tous les adultes de se faire vacciner, les centres commencent à sonner creux. Seulement 30% des rendez-vous du Prisme d'Aurillac sont réservés, 50% pour le second centre d'Aurillac et celui de Saint-Flour. L'avantage est qu'il est possible de se faire vacciner rapidement, l'inconvénient c'est le retard prix pour l'ensemble de la population.

Une des explications possibles est que les créneaux horaires, qui correspondaient bien à des retraitées, ne conviennent plus forcément pour des actifs. C'est pour cela que des nouveaux horaires seront mis en place dès la semaine prochaine, en particulier la possibilité de se faire vacciner le midi et en fin de journée. Le centre de Saint-Flour sera par exemple ouvert mardi 8 et vendredi 11 de 10 à 14 heures et de 16 à 20 heures. Une expérience qui pourrait se prolonger s'il y a du public. Au Prisme d'Aurillac, il n'y aura pas de vaccination les mardi 8 et jeudi 10, pour ouvrir des créneaux plus tardifs, pas encore totalement fixés. Changement d'horaires aussi pour le centre de Mauriac, là aussi, les nouveaux horaires ne sont pas encore disponibles.