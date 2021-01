Vaccination : le centre d'Essey-lès-Nancy va fermer provisoirement "faute de vaccins"

Un premier centre de vaccination contre le Covid-19 contraint de fermer provisoirement ses portes dans la Métropole du Grand Nancy. Celui d'Essey-lès-Nancy, géré par la clinique Pasteur sur le pôle médical Kleber-Pasteur, fermera ce vendredi soir, faute de vaccins. Il sera fermé pendant quatre jours avec une réouverture programmée mercredi 27 janvier.

"Il a fallu réduire l'activité"

Joint par France Bleu Lorraine, Christophe Baillet, le directeur de la clinique Pasteur confirme :

"Il y a une forte demande et il a fallu sécuriser les vaccins pour faire la deuxième injection pour les personnes vaccinées. Il a fallu sur la Métropole réduire l'activité et fermer certains centres."

Un phénomène auquel il fallait s'attendre après les propos tenus par Mathieu Klein, le maire de Nancy, en conseil métropolitain ce jeudi, selon lequel il manquait cette semaine plus de 3.000 doses.

1.300 personnes vaccinées sur le site Kleber-Pasteur

Une fermeture et des reports de rendez-vous frustrants pour Christophe Baillet :

"C'est frustrant maintenant on est confrontés au quotidien depuis un an aux difficultés d'approvisionnement dans tous les domaines. Une fois de plus, la demande mondiale est telle qu'entre les promesses de quantités de vaccins et la réalité, on est loin."

Christophe Baillet satisfait malgré tout de l'organisation du centre, "les organisations humaines sont en place", ce qui permettra de relancer la machine à l'arrivée des doses. Plus de 12.000 personnes ont été vaccinées dans les centres de la Métropole dont environ 1.300 sur le site Kleber-Pasteur, selon Christophe Baillet.