Vaccination : le centre d'Évreux pris d'assaut dès l'ouverture au lendemain des annonces présidentielles

Les centres de vaccination ont été pris d'assaut dès l'ouverture ce mardi matin en Seine-Maritime et dans l'Eure, au lendemain des annonces d'Emmanuel Macron rendant obligatoire le pass sanitaire pour pouvoir fréquenter restaurants, bars et centres commerciaux. Reportage à Évreux.

Il y avait déjà du monde avant même l'ouverture du centre. À Évreux cette semaine, on peut se faire vacciner sans rendez-vous. Mais ça, c'était avant. Avant les annonces d'Emmanuel Macron. "On avait prévu de faire du sans rendez-vous parce qu'il y avait des rendez-vous disponibles" explique Nicolas Ferrand, qui travaille à l'hôpital d'Évreux. "Mais finalement on se retrouve dans une situation où tous les rendez-vous disponibles ont été pris en un quart d'heure aux alentours de 20h15, mais les gens ont toujours eu l'information qu'ils pouvaient venir sans rendez-vous. Il y a eu une affluence monstre ce matin en arrivant et puis maintenant on est obligé de faire du filtrage et de dire aux gens de passer par la plateforme Doctolib". Problème : la plateforme est saturée et dans le meilleur des cas ne délivre pas de rendez-vous avant fin juillet-début août.

Quand j'ai entendu Macron, j'ai dit c'est foutu, faut que j'y aille - Jocelyne, retraitée.

Nathalie Denner, la responsable du centre le reconnait, elle s'attendait à ce que la journée soit compliquée. "Tout est plein. Ce matin, nous avions 1170 patients inscrits et là on est à 1257 patients inscrits parce qu'on prend des patients qui n'ont pas rendez-vous. Normalement je suis censée pouvoir faire 1344 doses" calcule Nathalie. Premiers arrivés, premiers servis et parmi eux, beaucoup de personnes âgées comme Jocelyne. "Je pouvais plus aller faire mes courses, il fallait le pass sanitaire. Je suis toute seule, comment je fais si je peux pas rentrer dans le magasin ?" s'inquiète la vieille dame. Plus loin, patiente Valentin, qui travaille comme préparateur de commandes en pharmacie. Il n'avait pas l'intention de se faire vacciner tout de suite, mais "de toute façon ça va être obligatoire alors comme ça l'Etat français va pas nous pourrir la vie" grogne le jeune homme. Dans la queue, Monique et Alain, un couple de retraité, qui s'est décidé mais "contraints et forcés" explique Monique, "pour aller faire ma gym, pour être un peu libres et pas vivre en ermite, sinon je l'aurais pas fait".

On le fait, mais contraints et forcés, pour être un peu plus libres - Monique et Alain.

Pauline, 21 ans, patiente à l'extérieur, sans trop d'espoir de décrocher un créneau de vaccination d'ici la fin de la journée. De toute façon, pour elle les vacances sont déjà gâchées. "Dans tous les cas, j'aurais jamais la deuxième dose pour les vacances donc c'est foutu" explique la jeune femme qui regrette que le gouvernement prévienne si tard alors que les réservations sont déjà faites pour l'été.