Vaccination : le centre dans le centre commercial Place d'Arc d'Orléans fait le plein de rendez-vous

"Le but c'est d'être au plus près de la population" rappelle Stéphane Voisin, qui gère le centre de vaccination pour l'association FFSS. "On est dans un centre commercial, à la sortie de l'hypermarché, près d'une gare et des _bus_, en centre-ville" précise-t-il. Et ça fonctionne puisque l'objectif des 350 personnes par jour est rempli presque à tous les coups depuis mercredi 15 septembre, la date d'ouverture. Avant ici, c'était un magasin de vêtements, depuis quelques jours, c'est un centre de vaccination.

Un bon moyen de créer le "déclic" chez certains, ou de faciliter la vie des autres. Les trois quart des rendez-vous se prennent sur doctolib, mais une cinquantaine de créneaux restent ouverts par jour pour des injections sans-rendez-vous. Au plus grand bonheur d'Alfred, venu avec sa femme et ses deux filles "je travaille du lundi au vendredi et prendre du temps sur mes jours de travail, c'est compliqué" explique-t-il.

les autres centres en dehors du centre-ville

Les autres centres de vaccination sont souvent excentrés, ce qui rendait les choses difficiles pour Adia, étudiante "là c'est simple, tout le monde y a accès. Avant de me faire vacciner j'ai cherché d'autres endroits, mais c'était trop loin".

C'est aussi l'occasion de faire de la pédagogie, comme le remarque Cléa, bénévole pour FFSS et médiatrice : "il y a des gens qui nous posent des questions, qui nous exposent leurs doutes. On n'est pas là pour les forcer à se vacciner, mais pour répondre à leurs interrogations".

De 9h à 19h, du lundi au samedi, le centre restera ouvert jusqu'au 31 décembre.