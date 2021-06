Vaccination : le centre éphémère à la galerie commercial de Chauray pris d'assaut

Une ligne de vaccination contre la covid, dans le centre commerciale géant de Chauray à côté de Niort dans les Deux-Sèvres. Ça peut paraître bizarre, mais c'est ce qu'ont proposé ce samedi toute la journée les sapeurs-pompiers du département. L'objectif est d'amener le vaccin au plus près des habitants et dans leur quotidien. Une centaine de doses étaient prévues pour la journée, ça n'a pas suffi.

L'opération, annoncée sur les réseaux sociaux, a bien fonctionné. Les Deux-sévriens étaient en rendez-vous. C'est souvent l'occasion qui a fait le larron. Frédéric est venu faire ses courses. "J'ai vu les pancartes, j'ai fait mes courses et maintenant, je vais me faire piquer", explique-t-il. Comme c'est sans rendez-vous, il a préféré : " j'ai regardé et c'étaient des dates où il fallait prévoir... C'est beaucoup plus simple comme ça". Sans cette opportunité, certains visiteurs du centre n'auraient pas franchi le pas, par manque d'envie ou de temps.

Une expérience qui va recommencer

Ce premier test pour les pompiers s'est révélé concluant dès la matinée. "C'est clair qu'on proposera pour _les prochains week-ends_, dans les grands centres commerciaux, la possibilité de se faire vacciner", admet le colonel Stéphane Gouezec, le directeur départemental du SDIS dans les Deux-Sèvres.