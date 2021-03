Vaccination : le directeur de l'ARS Hauts-de-France a répondu aux questions des auditeurs

Question de Véronique, d'Houdain : " Mes beaux-parents ont 85 et 78 ans, on essaie de les inscrire sur les sites internet mais tout est plein. Comment faire? "

Benoît Vallet: " Vous avez d'une part les centres de vaccination qui sont tous répertoriés sur le site de l'Agence Régionale de Santé. Vous avez aussi le numéro du centre d'appels [ndlr: 03.92.04.34.71]. Vous pouvez appeler ce centre et il vous inscrira sur un centre où il y a de la disponibilité en plages de vaccination.

Autre question de Véronique, d'Houdain: " Ma maman a 80 ans. Elle ne marche pas, ne se déplace pas du tout, elle est hospitalisée à domicile. Comment va-t-elle se faire vacciner?"

Benoît Vallet: _"_Je pense que le centre de vaccination qui est le plus proche de chez vous ou du domicile de votre maman doit pouvoir développer une vaccination à son domicile. Beaucoup d'équipes mobiles se sont mises en place dans les centres de vaccination des Hauts-de-France, et donc aussi bien pour le Nord et pour le Pas de Calais. Il faut appeler le centre, leur demander si une équipe mobile peut venir au domicile de votre maman pour cette vaccination. C'est ce que nous avons souhaité et c'est ce qui se met en place pour l'ensemble de la région."

Question de Thérèse, 87 ans, d'Hellemmes: "J'essaie depuis le mois de janvier d'avoir un rendez-vous mais je n'y arrive pas."

Benoît Vallet: _"_Je conseille à Thérèse d'appeler son médecin généraliste et de voir avec lui si ce médecin généraliste ne peut pas lui faire un vaccin AstraZeneca. Puisque vous le savez, aujourd'hui, d'AstraZeneca est valab le aussi pour les 75 ans et plus. Des vaccins qui ont une équivalence en matière de population cible. Et donc, je pense qu'il vaut mieux que vous appelez votre médecin généraliste. Vous aurez peut être plus vite un rendez vous avec lui qu'en essayant le centre régional."

Question d'Angèle, de Malo-les-Bains: " La campagne de vaccination qui a eu lieu au Kursaal de Dunkerque le week-end dernier sera-t-elle reconduite ce week-end?"

Benoît Vallet: _"_La campagne se poursuit sur le Dunkerquois avec des vaccins AstraZeneca, des vaccins de Pfizer. Pour l'instant, les salles qui seront ouvertes, je n'ai pas encore le détail. Nous sommes en train d'organiser ça avec les municipalités. Mais si ce n'était pas le Kursaal, ce sera une autre grande salle. Et donc, vous saurez ça très vite. Encore une fois, en regardant sur le site de l'Agence Régionale de Santé pour regarder les sites de vaccination qui seront ouverts ce week end."

Question de Patricia, 69 ans, de Mons-en-Baroeul : "J'ai eu le Covid en janvier. A quelle période pourrai-je me faire vacciner?"

Benoît Vallet: " On reconnaît en général une période de 3 mois après un Covid. Donc, si vous avez été malade en janvier, vous devriez pouvoir commencer à vous faire vacciner à la fin avril et vous pourrez bénéficier d'une seule dose puisque les personnes qui ont été touchées par la maladie bénéficient d'une seule injection pour avoir une immunité la plus efficace possible."

Question de Vincent, de Calais : " Où est-ce que c'est le moins risqué de se faire vacciner, chez son médecin ou dans un centre vaccination?"

Benoît Vallet: "Les centres de vaccination organisent aussi la distanciation physique et donc ils aménagent les lieux, les locaux pour qu'il n'y ait pas ce risque. Je pense que le souhait de se faire vacciner par son médecin généraliste peut être le fait de connaître son médecin généraliste et de trouver plus simple d'aller tout près de chez soi pour se faire vacciner par son médecin généraliste. Mais il n'y a pas un risque supplémentaire dans un site ou dans un autre. C'est plutôt une affinité pour le dispositif lui-même. Et puis aussi, ça peut être une question de vaccins et de cohérence entre le vaccin qui vous est attribué, votre âge, vos pathologies et aussi votre médecin généraliste peut vous aider à ce que l'adéquation soit la plus exacte possible."

Question de Christiane, 82 ans, d'Aulnoye-Aymeries: "Je me suis rendue au centre de vaccination à Avesnes, j'ai présenté ma carte d'allergique au curares [utilisés en anesthésie]. A ma surprise, on a refusé de me faire le vaccin parc qu'il y avait des risques. Je ne sais pas où je dois me rendre pour aller me faire vacciner".

Benoît Vallet: " L'allergie aux curares n'est pas nécessairement croisée avec un produit comme le vaccin. Le mieux est de vous rapprocher d'un établissement de santé, en lien avec votre médecin généraliste. Là-bas, vous pourrez être vaccinée avec le maximum de précautions pour être certain que vous ne ferez pas une allergie au moment de cette injection. Compte-tenu de votre âge, vous bénéficierez du vaccin Pfizer sur lequel les risques allergiques sont beaucoup moins importants".

Question d'Eric, de Hénin-Beaumont : " J'ai reçu un première injection et je m'interroge sur la seconde injection. Vu le délai fixé à 12 semaines pour le AstraZeneca, est-ce que la seconde injection prendra alors en compte les variants?"

Benoit Vallet: "Les variants qui circulent dans les Hauts-de-France sont pour le moment ceux qui viennent du Royaume-Uni. Le vaccin AstraZeneca ne pose aucune difficulté vis-à-vis de ces variants. Donc il ne devrait pas y avoir de difficulté par rapport au moment où viendra votre seconde injection. La deuxième injection est nécessaire conforme à la première injection, on ne croise pas les vaccins. le