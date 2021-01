Vaccination, le président du conseil départemental de la Haute-Saône veut jouer un rôle majeur

Yves Krattinger, le président du conseil départemental de la Haute-Saône estime préoccupant le nombre de cas de Covid en Haute-Saône, le président du conseil départemental propose l’assistance et les moyens du département pour faciliter et accélérer la vaccination.

Sur 29 établissements accueillant des personnes âgées gérés par le département de la Haute-Saône, 6 sont répertoriés en rouge, 1 en orange de 22 en vert.

Rouge : Plusieurs cas avérés et décès. Variation très importante de l’épidémie.

Orange : Cas avérés ou décès liés au Covid et variation importante du nombre de cas suspects.

Vert : Pas de cas avérés ni décès lié au Covid.

Chaque mardi, le conseil départemental fait le point sur la situation dans les différents établissement recevant des personnes âgées, Yves Krattinger, le président du conseil départemental constate que la situation évolue défavorablement, une situation qu'il juge préoccupante.

Une expertise médicale demandée à l'ARS

Les établissements qui sont touchés ne sont pas très nombreux, mais lorsque la Covid entre dans un EHPAD il y a une explosion des contaminations. Il y a plus d’agents contaminées, beaucoup plus de résidents avec parfois 50 à 60% des résidents contaminés, avec inévitablement des décès. Yves Krattinger s’adresse donc à l’ARS et demande une expertise médicale. L'objectif est de comprendre pourquoi et comment, malgré toutes les protections, le virus continue à entrer dans les EHPAD.

Le département demande à être partie prenante dans la vaccination.

Le président du conseil départemental de la Haute-Saône demande a réécrire avec les partenaires que sont l'état et l'ARS les bases d'une démarche beaucoup plus efficace sur la vaccination. Pour Yves Krattinger il faut s'appuyer sur les territoires : "Dans les territoires il y a des sapeurs pompiers, il y a des services techniques dans les départements, il y a des collectivités qui sont prêtes à être partenaires, nous avons tout ce qu'il faut pour réussir, mais nous avons besoin de la confiance du gouvernement" explique Yves Krattinger. Il ajoute "la France apparait comme la risée des autres pays, et donc de leurs habitants, parce que nous montrons une inefficacité qui va faire tâche".

Un frigo à -180° qui ne demande qu'à être utilisé.

Les président du département de la Haute-Saône donne un exemple de l'incapacité de l'état à faire confiance aux collectivités : le conseil départemental dispose dans son laboratoire vétérinaire d'un frigo qui conserve à moins 180°, il y a plusieurs semaines il a proposé de mettre ce frigo à disposition. A ce jour la proposition n'a toujours pas été retenue sous prétexte que l'équipement n'a pas une habilitation humaine !