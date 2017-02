Vaccination: le risque de voir apparaître de nouveaux cas de méningite à l'Université de Bourgogne toujours pas écarté

Avec un taux moyen de vaccination de 40% chez les étudiants et de 33% chez les personnels soignants, statistiquement l'épidémie de méningite n'est toujours pas définitivement enrayée sur le campus de l'Université de Bourgogne à Dijon. Et de nouveaux cas peuvent encore apparaître.

Le risque de voir apparaître de nouveaux cas de méningite sur le campus de l'Université de Bourgogne n'est malheureusement pas définitivement exclu. Voilà l'enseignement principal que l'on peut tirer alors que la campagne massive de vaccination s'est officiellement terminée le vendredi 10 février sur le campus Montmuzard. Ce mardi matin une conférence de presse était organisée sur le sujet au sein des locaux de l'Agence Régionale de Santé.

Pierre Pribile directeur général de l'ARS à Dijon ce mardi 14 février 2017 © Radio France - Thomas Nougaillon

Rappelons qu'un dispositif exceptionnel avait été mis en place le 4 janvier dernier au Multiplex, une salle de l'Université, transformée pendant près de 5 semaines en centre de vaccination. 30.000 étudiants et personnels de l’Université de Bourgogne étaient invités à se faire vacciner, suite à l'apparition de trois cas d'infection invasives à méningocoque entre les mois d'octobre et décembre. Deux jeunes étudiantes y ont succombé, alors que l'état de santé d'un troisième étudiant évoluait favorablement selon l'Agence Régionale de Santé.

De cette vaste campagne de vaccination il ressort que 13.808 personnes très précisément ont été vaccinées. Un taux de couverture vaccinale de 40% en moyenne pour les étudiants et 33% pour les personnels de l'Université. Mais selon un spécialiste de l'ARS c'est insuffisant pour être tout à fait tranquille. Claude Tillier, représentant de Santé Publique France à l'ARS Bourgogne-Franche-Comté, base son propos sur les différentes campagnes de vaccinations réalisées par le passé en France et à travers le monde.

Quand on a eu des taux de vaccination important, c'est à dire supérieur à 73-74% comme on l'a vu après plusieurs campagnes de vaccinations, il n'y a pas eu de nouveaux cas derrière".

A chaque fois que les taux de vaccination sont bas, la méningite refait surface à un moment ou à un autre.

Sur une situation un peu similaire (à celle de Dijon), quand il y a eu un taux de couverture à 31%, il y a eu de nouveaux cas, on ne peut pas dire que le risque est ramené à zéro à l'heure actuelle".

Claude Tillier, représentant de Santé Publique France à l'ARS Bourgogne-Franche-Comté © Radio France - Thomas Nougaillon

Alain Bonin, le président de l'Université de Bourgogne, lui préfère rappeler que la campagne de vaccination s'est faite en trois étapes, ce qui permet selon lui de nuancer ce chiffre moyen de 40%.

Je crois que dans le bilan il faut dissocier les trois vagues de vaccination et de fait ça conforte la stratégie qui a été de débuter la campagne sur le pôle économie-gestion là où la dernière étudiante était décédée en décembre, puis sur le grand bâtiment droit-lettres où une étudiante était décédée en octobre (...) de fait sur ces deux bâtiments qui sont l'épicentre de la maladie sur notre campus on a des couvertures vaccinales qui sont de 60% pour l'économie-gestion et de 50% environ sur le bâtiment droit-lettres (...) ce qui n'est peut être pas l'idéal de ce que l'on aurait souhaité dans le meilleur des mondes mais en tout cas c'est un taux de couverture vaccinale tout à fait significatif".