Vaccination : le stade Vélodrome ouvre ses portes ce lundi pour une journée test

Le stade Vélodrome va voir défiler à nouveau du public à partir de ce lundi ! L'enceinte sportive ouvre ses portes pour la campagne de vaccination. Une première journée "test" qui devrait permettre à 500 personnes de recevoir leur première injection anti-covid. Les rendez-vous peuvent être pris en ligne sur le site internet www.maiia.com mais aussi au 3013 via "Allo Mairie".

Pour ceux qui sont habitués à se rendre au stade l'accès aux salles de vaccination se fait par la porte 9 via l'esplanade Ganay. Le stade est ouvert à partir de 9 heures ce lundi matin. Si tout se passe bien, jusqu'à un millier de personnes devraient vaccinées les jours suivants.

Quels vaccins pour qui ?

Deux vaccins seront utilisés : celui de Pfizer et celui d'Astrazénéca, en suivant les recommandations de la Haute Autorité de Santé pour définir les publics concernés : les personnes de plus de 75 ans et celles de 50 à 75 ans atteintes de comorbidités. Les Marseillais qui recevront les injections à l'intérieur du stade, dans des salons mis à disposition par le club.