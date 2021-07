Vaccination : dans les entreprises le vaccin fait toujours débat

La France a franchi le cap de 50% de la population totale primo-vaccinée. Cette proportion se retrouve dans les entreprises et naturellement la vaccination s'invite dans les conversations des salariés. Aujourd'hui où en est le dialogue entre les vaccinés et les non-vaccinés ?

'Les débats sur la vaccination continuent. Dans notre région le taux d'incidence est au plus bas mais l'arrivée du variant Delta change la donne et pousse le gouvernement à envisager la contrainte et rendre obligatoire la vaccination des soignants. Les débats sur la vaccination sont encore très vifs. En témoigne les tags anti-vaccins sur un centre de vaccination niçois de Las Planas à Nice dans la nuit 30 juin au jeudi 1er juillet 2021. Dans les entreprises les vaccinés et les non-vaccinés travaillent ensemble et les discussions sur le sujet sont parfois vives. Nous sommes allés à leur rencontre au moment où ils sont réunis pour la pause déjeuner.

Dans les bureaux ou au déjeuner c'est LE débat

Ces salariés d'une entreprise de BTP à Nice déjeunent dans la bonne humeur en terrasse. Ils sont 6 à table, 4 vaccinés et 2 non-vaccinés. Ils ont tous un point commun ils souhaitent en finir avec l'épidémie. Ceux qui se sont faits vaccinés ne jettent pas la pierre aux autres même si l'idée d'une immunité collective restent à leurs yeux le seul moyen d'en finir avec le virus et ses variants. Demander s'ils sont vacciner fait repartir les débats...

Pour Patrice : - "Moi, je considère qu'il faut vacciner et il y en a qui considèrent qu'il ne faut pas se vacciner. Chacun campe sur ses positions divergentes. Demandez lui!" conclut-il en désignant un collègue. Ce dernier reprend "Je ne suis pas contre le vaccin du tout. Moi, j'aimerais avoir un peu plus de retours sur l'efficacité des vaccins actuels sur les variants qui vont arriver en septembre. Tant que je ne sais pas trop. Je suis un peu hésitant, mais je suis conscient qu'il va falloir y passer après".

On en parle ouvertement dans les bureaux. Oui, chacun respecte ses idées

Le salarié non vacciné reprend "Après, il n'y a pas de pression d'un côté comme de l'autre. Et la bonne option, on la connaît malheureusement pas pour l'instant, on entend des gens qui l'ont attrapé se faire tester et derrière, avoir besoin d'une dose. Lucie, par exemple, elle va se faire une joie de répondre". Lucie reprend alors "on est presque tous vaccinés. De toute façon, on n'est pas très inquiet dans l'équipe, on respecte les gestes barrières. Je l'ai eu et personne ne l'a eu dans l'équipe. Du coup, j'ai n'ai eu qu'une dose". Une collègue reprend alors "- Mes collègues, il y en a qui ne sont pas vaccinés, mais heureusement, on peut choisir".

Un salarié désigne son collègue : "Lui! Il n'est pas vacciné!"

- "Lui! Il n'est pas vacciné!" Réponse de l'intéressé : "- Moi, ça ne me gêne pas, mais chacun est libre de faire ce qu'il a envie. Pour le moment, je ne me fais pas vacciner tant que je peux tenir. Je tiendrai comme ça".

Photo libre de droit (Unsplash) - diana-polekhina

A une autre table on respecte ceux qui ont fait le choix du vaccin, à condition de ne pas l'imposer aux autres

Parmi les 6 professionnels du spectacle attablés pour déjeuner, seuls 2 d'entre eux sont vaccinés. Il y a des discussions intenses sur la vaccination mais chacun d'eux insiste, "il faut respecter les choix des uns et des autres". Ces techniciens du spectacle ont l'habitude de passer beaucoup de temps ensemble. Tour d'horizons des options choisies au moment de l'apéritif

"Je suis vacciné, mais c'est vraiment pour les voyages. Je veux être tranquille. Sinon, je ne l'aurais pas spécialement fait, sauf si on m'oblige au travail. On en parle ensemble. Je laisse le choix, mais on discute". Son collègue reprend derrière : "C'est personnel, je peux pas vous répondre. Je pense même que c'est déplacé de demander aux gens s'ils sont vaccinés sauf dans la famille ou l'entourage''.

il faut respecter aussi le choix de certaines personnes de ne pas vouloir se faire vacciner.

Le tour de table continue ''C'est un débat d'actualité parce qu'ils ont envie de se faire vacciner, qu'ils se fassent vacciner par rapport à leur famille pour pouvoir voyager. Après, _il faut respecter aussi le choix de certaines personnes de ne pas vouloir se faire vacciner_. On a peut être pas assez de recul par rapport au vaccin, quel que soit le débat, faut en discuter'.

on n'a pas le choix donc il n'y a plus de liberté!

La seule femme du groupe affirme son accord avec ses collègues ''Pour l'instant, je vais être encore libre de pouvoir faire ce que je veux et je ne fais pas encore totalement confiance aux vaccins. On est nombreux à être comme ça. Si on se fait vacciner, c'est parce qu'on n'a pas le choix, donc il n'y a plus de liberté".

si j'avais eu l'opportunité, je ne l'aurais pas fait!

Enfin l'un des convive se justifie presque d'avoir concéder un pouce de liberté "Une situation personnelle fait que je n'ai pas d'autre choix que de faire ce vaccin là. Mais après, si j'avais eu l'opportunité, je ne l'aurais pas fait. Chacun est libre de penser et faire ce qu'il veut".

Photo de collègues au travail - Mimie Thian (Unsplash - photo libre de droit)

Chacun voit se creuser peu à peu une société à deux vitesses

Nous avons également rencontré plusieurs personnes qui ont tout simplement "oublié" de faire le vaccin. D'autres encore, notamment des jeunes, préfèrent attendre, peu convaincus semble-t-il du bien-fondé du message.

Entre la pression du groupe et le respect farouche du principe de liberté individuelle, les débats continuent avec passion. Certains pro-vaccins en appellent tout de même à l'esprit de responsabilité collective.

Toutes les personnes rencontrées évoquent le respect des positions individuelles de chacun, même si elles vont à l'encontre des options qu'elles ont choisies. Pour l'heure chacun insiste pour ne rien imposer aux autres. Dans les Alpes Maritimes, un tiers de la population (37%) est désormais complètement vacciné.