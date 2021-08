Vaccination : les médecins généralistes sur le pont

Depuis le 29 juillet, les médecins généralistes peuvent faire la demande auprès de la CPAM pour récupérer la liste de leurs patients non vaccinés. Une démarche qui a pour but de rassurer et d'informer.

Le médecin traitant est très souvent perçu comme une personne de confiance, proche des français. Raison pour laquelle, la CNIL, la Commission nationale de l'informatique et des libertés a émis un avis favorable concernant la transmission de listes des patients non vaccinés à leur médecin généraliste.

Nicolas Knab est médecin généraliste à Brest, il a fait la demande auprès de l'assurance maladie pour obtenir la liste de ses patients non vaccinés, "le but c'est d'abord d'écouter le patient, lui demander ce qu'il a compris et après de discuter avec eux. Il faut leur expliquer à quoi ça sert, quel est le bénéfice pour la population, quel est le bénéfice individuel. Il faut prendre aussi en compte que _j'ai un peu plus de 1 500 patients_, je ne les connais pas tous par cœur mais je sais à peu près qui veut et qui ne veut pas se faire vacciner. Tout de façon si on veut les faire changer d'avis il faut les voir et discuter avec eux, c'est la seule manière de les faire changer d'avis et ça, ça prend du temps."

Un manque de temps et de moyens

Avec 1 500 patients, la liste des personnes non vaccinées peut être longue. "C'est plus de l'affichage que de la réalité parce qu'il est impossible de relancer chacun de nos patients un par un. Une journée n'a que 24 heures et nous avons d'autres patients chroniques à voir également. Nicolas Knab a pourtant prévu d'en appeler quelques uns, les plus à risque, mais _on ne pourra pas relancer 100% de notre clientèle c'est mission impossible._"

Le médecin brestois souligne également le manque de vaccins à son cabinet. "Il faut passer commande trois semaines en avance. Au mois de juin je me suis retrouvé à devoir reporter plusieurs vaccinations car nous n'avions pas reçu les doses... La majeure partie des patients se fera vacciner en centre de vaccination puisque nous n'avons pas de vaccin ou pas assez."

La confidentialité avant tout

C'est la CNIL qui a émis en premier un avis favorable pour la récupération de ces listes par les médecins généralistes auprès de l'assurance maladie. C'était le 9 juillet dernier. Un décret est alors prononcé le 13 juillet avant la mise à disposition de ces listes le 29 juillet. Hugues Bardoux est directeur de la CPAM 29 il rassure concernant la sécurité de ces données médicales, "d'abord c'est le médecin qui fait la demande à l'assurance maladie donc l'assurance maladie ne fait que transmettre et le médecin. L'avis de la CNIL précise que le médecin doit supprimer la liste une fois les patients contactés par téléphone. C'est pour faciliter la sensibilisation auprès de leurs patients." Pour l'instant, seuls 20 000 patients sont concernés par la récupération de ces listes au niveau national.