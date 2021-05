Vaccination : les services de santé au travail mobilisés dans la Vienne, mais peu de salariés volontaires

C'est assez rare pour être signalé : un syndicat de patrons et un syndicat de salariés, main dans la main pour réclamer l'accélération de la vaccination anti-covid en entreprises. Ce lundi 3 mai, les patrons di MEDEF et de la CFDT se sont rendus au Centre médical interentreprises Europe (CMIE), de Paris, ensemble pour demander l'assouplissement des critères d'accès au vaccin (âge et comorbidité), de manière à ouvrir les vannes de la vaccination en entreprise et permettre un retour des salariés sur leurs lieux de travail en toute sécurité. Pour accélérer la campagne de vaccination, les deux syndicats sollicitent l'accès aux vaccins à ARN messager type Pfizer et Moderna, et pour les injections, entendent s'appuyer sur les services de santé au travail. Il y en a 250 en France. Dans la Vienne, ces professionnels de santé sont mobilisés depuis la mi-mars déjà.

Une force de frappe non négligeable

L'association de santé au travail de la Vienne, c'est 106 professionnels : des médecins du travail, des infirmiers, des assistants de santé mais aussi des psychologues, des ergothérapeutes et autres spécialistes de la santé au travail. L'ASSTV compte 9.500 entreprises adhérentes, soit 100.000 salariés à suivre en tout.

Des désistements liés à l'Astrazeneca

Mais à ce stade, peu de travailleurs-cibles se sont portés volontaires pour recevoir leur première injection : à peine une cinquantaine de candidats ont reçu leur dose. Il faut dire que les services de santé en France ne proposent que de l'Astrazeneca et que ce vaccin a vu son images écornée par la polémique sur certains effets secondaires.

"On a eu énormément de volontaires qui nous ont demandé si on pouvait vacciner avec du pfizer ou du Moderna, on leur a dit que non, que nous n'avions que de l'Astrazeneca, explique Dominique Derenancourt, directeur général de la santé au travail dans la Vienne. Beaucoup de candidats se sont alors désistés".

Cela ne signifie pas que publics prioritaires ne se sont pas fait vacciner, ils ont très bien pu le faire via leur médecin traitant avec d'autres types de vaccin.

Des questions de logistique à prendre en compte

C'est d'ailleurs ce que demandent le Medef et la CFDT au niveau national, l'accès aux vaccins à ARN messager. Mais là aussi, la situation resterait compliqué, insiste le directeur de l'ASSTV 86.

"On risque de se heurter à un problème de logistique. Car les vaccins de ce type nécessitent des conditions de conservation très strictes que nous n'avons pas forcément en masse".

Le Pfizer par exemple se conserve dans des frigo à moins 80 degrés, et puis, dès que les mélanges sot effectués dans les flacons, il faut utiliser les doses dans les six heures maximum. Ce qui n'est pas toujours évident à gérer pour des services de santé au travail.

Dans la Vienne, l'ASSTV 86 a ouvert trois centres de vaccination à Châtellerault, Poitiers, et Civray. Les personnels sont prêts depuis la mi-mars, manque plus que les volontaires à l'injection. Et pour l'instant, ça ne se bouscule pas.