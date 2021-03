Vaccination mobile dans le Territoire de Belfort : des créneaux disponibles à Vescemont

Le centre de vaccination mobile du Territoire de Belfort continue sa tournée. Après Andelnans et Beaucourt, il se déplace ce vendredi et samedi à Vescemont ou des créneaux sont encore disponibles.

Après Andelnans ou 546 personnes ont été vaccinées en début de semaine puis Beaucourt ou il sera encore ce jeudi, le centre mobile de vaccination du Territoire de Belfort s'installe ce vendredi et samedi à Vescemont ou il reste encore des créneaux disponibles

A Novillard et Lachapelle-sous-Chaux la semaine prochaine

La semaine prochaine, la campagne se déroulera les 22, 23 et 24 mars au foyer intercommunal de Novillard et les 25 et 26 mars à la salle communale de Lachapelle-sous-Chaux. 510 doses de premières injections uniquement seront proposées soit 100 doses environ par jour. Les plus de 75 ans et les personnes à la santé fragile ayant une pathologie à risque face à la Covid-19 seront prioritaires et devront se munir d’une ordonnance médicale pour avoir droit au vaccin.

Réservations possibles du lundi au samedi

Pour prendre rendez-vous, il faut joindre la plateforme téléphonique au 0 805 690 784, ouverte de 9h à 18h, du lundi au vendredi et le samedi de 9h à 13h. Depuis le lancement de la vaccination mobile dans le Territoire, seuls les vaccins Pfizer et Moderna ont été administrés par le centre mobile de vaccination. Le Département prend en charge le coût du déplacement, du départ jusqu’au retour au domicile pour les personnes les plus isolées.