Vaccination : ne pas se ruer en pharmacie, demande le président de l'ordre régional des pharmaciens en AURA

Les pharmaciens pourront vacciner la population à partir du 15 mars prochain dans leurs officines avec le vaccin AstraZeneca . Ils sont en train de commander leurs doses jusqu'à ce mercredi soir 23 heures. Hugues Videlier, président de l'ordre régional des pharmaciens Auvergne Rhône-Alpes, est l'invité de France Bleu Isère pour nous détailler cette nouvelle phase de la campagne de vaccination contre le coronavirus qui commence la semaine prochaine.

Hugues Videlier, on a entendu la colère de certains médecins généralistes qui ne pouvaient plus commander de doses parce qu'elle sont réservées aux pharmaciens. Le gouvernement leur épond qu'ils ont eux-mêmes assez des doses. Quelle est votre position à ce sujet ?

Cette question est légitime malheureusement parce que depuis quelques jours, les médecins cherchent instaurer une polémique, voire même monter les pharmaciens et les médecins les uns contre les autres. Je ne rentrerai pas dans cette polémique. C'est vrai que le ministre de la santé, et le directeur général de la santé ont fait un choix basé sur le fait que les médecins ont reçu sur ces trois premières semaines 1,6 million de doses. Et en ce début de semaine, seuls 400000 vaccins ont été administrés. C'est le premier élément.

Le deuxième élément c'est que, malheureusement alors que les pharmaciens doivent rentrer en piste pour la vaccination la semaine prochaine, nous ne recevrons en France que 280 000 doses d'AstraZeneca. . Cela veut dire qu'avec 21 000 pharmacies, si on veut équiper les pharmacies, on ne pourra pas fournir cette semaine les médecins.

Comment ça va se passer la vaccination en pharmacie ? Il va falloir prendre rendez-vous ?

Tout à fait. Déjà les pharmaciens étaient prêts à vacciner et le disaient depuis un moment. On était prêt à se mettre à disposition de la population pour aider les médecins, pour aider les CHU et les centres de vaccination. On fait déjà des vaccinations depuis 4 ans dans la région pour la grippe, et ce n'est pas une nouveauté pour nous. C'est vrai que le gouvernement nous dit qu'on va commencer la semaine prochaine, le 15 mars. Et j'aimerais apporter une précision : que tout le monde ne se précipite pas dans les pharmacies le 15 mars. En fait, on commande depuis hier , avant-hier et aujourd'hui jusqu'à 23h ce soir. Mais on ne sera livrés que la semaine prochaine, jeudi ou vendredi, c'est-à-dire le 18 au 19 mars.

Est-ce qu'il faut prendre rendez-vous ?

Bien évidemment, puisqu'on aura un seul flacon par pharmacie, donc 10 vaccinations. En France, la politique qui est portée par les recommandations émises par la Haute Autorité de Santé, définit des priorités : le facteur de l'âge, le facteur de comorbidité, donc la vaccination n'est pas ouverte à tous les publics.

Comment vous allez faire pour faire le tri entre les patients ?

Déjà, on connaît les patients, puisque on a ce qu'on appelle un dossier pharmaceutique depuis 2007, on connaît leurs pathologies. Donc je fais confiance aux pharmaciens pour faire ces premiers choix. Ces choix qui, en fait, ne sont là pour les deux ou trois semaines qui arrivent, puisque on nous annonce des doses de vaccin de plus en plus importantes. Donc ça peut être un stress la première semaine, ou les deux premières semaines, pendant lesquelles on va être obligé de travailler sur rendez-vous. Mais très vite, on va pouvoir prendre toutes les personnes prioritaires et ciblées pour cette vaccination globale.

Vous avez rendez-vous avec le gouvernement ce soir pour mettre en place cette campagne. On sent une certaine impatience des pharmaciens à participer à cet effort de vaccination, pourquoi est-ce que c'est si important pour vous ?

Vous savez, il n'y a pas de filtre entre les pharmaciens et le public aujourd'hui. Nous sommes ouverts 40 ou 50 heures par semaine, et en tête en tête avec les Français. Et toute la journée, on voit qu'ils sont fatigués, ils en ont marre, ils sont stressés ils veulent sortir de cette crise sanitaire. Et tous les jours, tous les jours, tous les jours, sans cesse, on nous demande : "quand est-ce que je pourrais me faire vacciner, quand est-ce que je pourrais, moi aussi, avoir une vie un peu plus normale. On a été limité par les doses, donc il fallait commencer par les CHU, les centres de vaccination, et puis les médecins de ville, maintenant il faut aller au plus près de la population, donc qui mieux que nous peut les vacciner ?