Vaccination obligatoire : "c'est tout le monde ou personne" estiment des soignants ligériens

Le gouvernement enchaîne les discussions sur une possible obligation de la vaccination contre le coronavirus pour les soignants. À la Maison de Retraite de la Loire à Saint-Just-Saint-Rambert, qu'ils aient choisi de se faire vacciner ou non, les délégués CGT sont opposés à cette obligation.

Jean Castex consulte des parlementaires depuis lundi, Emmanuel Macron a quant à lui reçu les partenaires sociaux à l'Elysée ce mardi. Au menu des discussions : rendre le vaccin contre le coronavirus obligatoire pour les soignants. Des débats sont prévus au parlement en juillet et un projet de loi pourrait voir le jour.

Ce débat occupe beaucoup l'esprit et les discussions entre le personnel de la Maison de Retraite de la Loire à Saint-Just-Saint-Rambert, le deuxième plus gros EHPAD de France. Qu'ils aient choisi ou non de se faire vacciner, les délégués CGT sont tous opposés à une obligation de vaccination qui ne concernerait que les soignants. "C'est tout le monde ou personne" martèle Myriam Touron, animatrice à la MRL. Sceptique au départ, elle a fini par être convaincue par un collègue et par se faire vacciner. Mais pour elle, une telle obligation ne serait "pas normale, on dirait que c'est nous qui transmettons tous !"

Pendant le covid c'était bravo, bravo les soignants et maintenant on nous montre du doigt comme si on était irresponsables.

Ils perçoivent ce projet comme une stigmatisation des soignants. "Les gens qui ne sont pas vaccinés, on nous montre du doigt !" dénonce Christelle Colomban, élue CGT. "Pendant le covid c'était bravo, bravo les soignants et maintenant on nous montre du doigt comme si on était irresponsables. Non, on n'est pas irresponsables. On porte un masque, on prend les mesures barrières ... et moi je n'ai pas attrapé le covid." Elle explique ne pas avoir confiance en ces vaccins élaborés "rapidement."

Plus difficile de recruter si le vaccin devient obligatoire ?

Sa collègue infirmière, Adeline Schillack ne s'est pas faite vacciner pour l'instant, par "choix personnel." Elle redoute que les EHPAD aient encore plus de mal à recruter si le vaccin devient obligatoire. "On a peur que ça fasse reculer des gens, sachant qu'on a énormément de mal à recruter dans les EHPAD, que les gens partent tous en hôpitaux" détaille cette autre déléguée CGT. "S'ils font privilégier les EHPAD pour le vaccin, ça risque d'être compliqué pour avoir des infirmières, des aides soignantes ..."

Le syndicat estime que 60 à 65% du personnel de la MRL est vacciné contre le coronavirus. Thierry Toinon, infirmier de nuit en fait partie et tente de convaincre ses collègues de passer le pas. Pour autant, rendre le vaccin obligatoire est une mauvaise idée selon lui. "On est dans un pays de droit, chacun choisirait en son âme et conscience" estime-t-il. "Il y a plus de gens qui vont être en colère de cette obligation, plutôt que de résoudre des problèmes." Et puis "une caissière est proche de tout le monde, un gendarme peut-être proche de beaucoup de gens." Alors il en vient à la même conclusion : "soit j'oblige tout le monde, soit j'oblige personne."

Dans un communiqué, la députée LREM de la Loire Nathalie Sarles, infirmière de formation, assure qu'elle "votera sans hésitation" en faveur d'une loi pour inscrire le vaccin contre le coronavirus sur la liste des vaccins obligatoires. Pour elle, "la stigmatisation des soignants n'est pas le sujet ! C’est l’individualisme et l’absence du sens collectif qui pose question."