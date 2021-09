Vaccination obligatoire : dans les établissements de santé du Loiret, le personnel est vacciné à plus de 90%

La vaccination est obligatoire pour les personnels des établissements de santé et médico-sociaux depuis mercredi 15 septembre. Dans le Loiret, les salariés de ces structures sont vaccinés à plus de 90%.

Ils ont eu deux mois pour se faire vacciner s'ils le souhaitaient. Depuis mercredi 15 septembre, les professionnels en lien avec la santé ont pour obligation d'avoir reçu au moins une dose de vaccin contre le Covid-19 pour pouvoir continuer d'exercer. À défaut de fournir un certificat de vaccination, ils sont suspendus sans salaire. En France, 2,7 millions de salariés sont concernés par cette obligation et"quelque 3.000" d'entre eux sont suspendus depuis mercredi selon le ministre de la Santé, Olivier Véran. Plusieurs dizaines ont démissionné.

Dans le Loiret, une grande majorité de ces professionnels concernés ont fourni un certificat de vaccination à leur direction. Chez les médecins, en cabinet, à l'hôpital ou en profession libérale, ils sont plus de 95% à avoir reçu au moins une dose de vaccin, selon Christophe Tafani, président du conseil de l'Ordre des médecins du Loiret.

Moins de 2% du personnel non vacciné dans les hôpitaux

Même tendance dans les hôpitaux publics du département. C'est au CHAM de Montargis que le pourcentage de personnels non vacciné est le plus élevé : ils sont 40 salariés, soit 2% du personnel. Un chiffre en nette baisse, puisqu'au début de la semaine, la direction attendait de recevoir 150 certificats de vaccination. Au total, 18 agents de l’hôpital ont indiqué qu'il ne souhaitaient pas se faire vacciner du tout. À ce stade, la direction l'affirme, il n'y a pas de fermeture de lit, notamment parce que les personnels suspendus sont répartis dans différents services et donc aucun service n'est plus affecté qu'un autre, selon Jean-Luc Davigo, le directeur.

Du côté du CHR d'Orléans, moins de 1% du personnel ne travaille plus depuis mercredi. Cela représente 33 salariés. Dans les autres hôpitaux publics du Loiret, à Pithiviers, Gien, Beaugency, ou Beaune-la-Rolande, où le nombre d'employés est moins important, ils sont généralement moins de 10 à ne pas être vaccinés dans chaque établissement. A Neuville-aux-Bois, 100% du personnel a au moins une dose de vaccin, selon la direction. Seul l'hôpital de Sully-sur-Loire n'a pas communiqué de chiffres.

6% des pompiers suspendus

L'obligation vaccinale concerne aussi les pompiers, qui dans le Loiret sont 157 à être suspendus depuis mercredi. Parmi eux, seulement cinq sont des pompiers professionnels, les autres sont des volontaires. Cela représente 6% de l'effectif total, alors qu'en début de semaine, 9% n'étaient pas encore vaccinés.

Enfin, les gendarmes, eux aussi concernés par cette obligation. Dans le Loiret, aucune suspension de contrat n'a été signalée.