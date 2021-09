Vaccination obligatoire : dans les principaux hôpitaux de la Mayenne, le personnel est vacciné à plus de 90%

La vaccination obligatoire pour les personnels soignants entre en vigueur ce mercredi 15 septembre. En Mayenne, dans les trois plus grosses structures hospitalières, à Laval, Mayenne et Château-Gontier, les soignants sont vaccinés à plus de 90%.

Deux mois après l'annonce d'Emmanuel Macron, les personnels soignants doivent ce mercredi 15 septembre avoir reçu au moins une dose de vaccin contre le Covid-19 pour aller travailler. Cela concerne les personnels de l'hôpital, des Ehpad, les aides à domicile mais aussi les pompiers. Sans cette vaccination, les employés seront suspendus, sans salaire.

On a beaucoup entendu ces dernières semaines que l'hôpital allait souffrir, perdre des personnels dans des secteurs déjà en tension. Mais, dans les hôpitaux mayennais, les soignants sont finalement vaccinés à plus de 90%. Cette obligation laissera probablement des traces. "Ils ont joué à un jeu dangereux", c’est ce que dit un infirmier de l’hôpital de Laval à ce sujet. Finalement, les établissements mayennais ne devraient pas assister à des vagues de départs de soignants qui refusent le vaccin.

A Laval, on ne se prononce pas encore sur les chiffres, ni sur l’organisation. La direction s’attendait à des vaccinations jusqu’au tout dernier moment. Quatre infirmiers, par exemple, ont déjà fait savoir qu’ils ne viendraient plus travailler. C'est peu, c'est vrai, mais "ce sont des services qu’on met en difficulté" glisse un syndicaliste.

A Mayenne, on sera à plus de 90 % de personnels vaccinés. Une dizaine d’aide-soignants et d’infirmiers devraient se mettre en retrait. La plupart des autres soignants se sont mis à la vaccination, surtout dès qu'on touche au porte-monnaie. A Château-Gontier, la direction des ressources humaines n'est pas inquiète, les cadres de santé n’ont pas fait remonter de préoccupation particulière. Quelques remplacements devront sans doute être gérés comme des arrêts maladie, situation qui compliquera encore un peu plus les choses.