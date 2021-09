Vaccination obligatoire : doit-on s'attendre à un manque de soignants en Isère ?

A compter de ce mercredi, ceux qui n'ont pas reçu au moins une dose de vaccin risquent une suspension de contrat et donc de salaire. Ne sont pas concernés les soignants ayant une contre indication médicale ou ayant eu le covid-19 il y a moins de 6 mois. Dans un mois, ils devront présenter un schéma vaccinal complet. C'est à l'employeur de vérifier les QR code, et à l'ARS pour les libéraux.

En Isère 10% des médecins environ ne sont pas vaccinés. 5 cabinets pourraient donc fermer selon Pascal Jallon, président du conseil départemental de l'Ordre des médecins, mais reste confiant. "Il ne devrait pas y avoir de difficulté pour voir un médecin. Ceux qui ne sont pas vaccinés pourront quand même faire des téléconsultations pour renouveler des ordonnances, par exemple."

Deux visions opposées

Franck Cocolon, aide soignant à l'hôpital psychiatrique de Saint Egrève est lui beaucoup plus inquiet. "On est en manque d'effectifs à l'hôpital. L'obligation vaccinale va avoir pour conséquence de faire fuir les personnels, alors qu'on est en manque justement. Ça, on ne peut pas l'accepter. Du fait d'un manque d'employés, des services pourraient être mis à mal et on a peur des suppressions de lit."

Une crainte partagée par Michel Soulie, infirmier dans le secteur psychiatrique à Saint-Egrève "Je n'ai jamais vu de ma vie autant de collègues en détresse, pleurer devant moi. Cette loi est débile, s'emporte-t-il. Depuis quand en France, nous pouvons nous passer d'un médecin ? Bien sûr, une majorité de médecin est vaccinée, mais nous n'avons pas le loisir de nous passer de 2, 1, ou même 0,5% de médecins ! Je suis vacciné, comme la majorité de mes collègues, mais je refuse de donner à mon employeur les documents qui prouvent que je le suis."

Un rassemblement est prévu ce mercredi devant l'hôpital de Saint-Egrève à 13h et devant le CHU de Grenoble à 14h.