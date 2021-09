Vaccination obligatoire des soignants : "la situation est catastrophique dans certains Ehpad de Haute-Savoie"

Environ 15% des personnels des Ehpad de Haute-Savoie ne sont pas vaccinés, entre 5 et 10% en Savoie. L'obligation vaccinale des soignants entre en vigueur ce mercredi 15 septembre, et les directeurs d'établissements ont le plus grand mal à trouver des remplaçants.

La situation est très tendue dans les Ehpad, à deux jours de l'obligation vaccinale pour les soignants. A partir de ce mercredi 15 septembre, tous les personnels des maisons de retraite doivent être en mesure de présenter au moins une première dose de vaccin pour continuer à travailler. Sauf que certains soignants refusent toujours de se faire vacciner. Et les directeurs d'établissements ont le plus grand mal à trouver des remplaçants.

J'ai une collègue qui a perdu 11 soignants en deux mois

Certains salariés ont déjà démissionné, d'autres se sont mis en arrêt maladie. "J'ai une collègue qui me disait que dans son Ehpad, depuis que l'annonce de l'obligation vaccinale a été faite, elle a perdu 11 soignants en l'espace de deux mois, soit un quart de son effectif, et aujourd'hui elle arrive très concrètement à des limites de fonctionnement", raconte Eric Lacoudre, directeur de l'Ehpad de Sillingy en Haute-Savoie, et correspondant départemental de l'AD-PA 74, qui fédère les 65 Ehpad en Haute-Savoie et représente plus de 5.000 résidents.

Des maisons de retraite déjà à bout de souffle

Environ 15% des personnels ne sont pas vaccinés en Haute-Savoie, 5 à 10% en Savoie. Des salariés qu'il faut remplacer, sauf que les maisons de retraite font déjà face à une pénurie de soignants. "Même les organismes d'intérim nous demandent de ne plus les appeler parce qu'ils n'ont personne à nous proposer, donc il va y avoir un énorme problème de remplacement des salariés qui vont s'arrêter parce qu'ils ne veulent pas se faire vacciner", insiste Pascal Le Flem, directeur du Foyer Notre Dame aux Marches, et représentant pour l'AD-PA 73 de la quarantaine d'Ehpad en Savoie (plus de 3.000 résidents).

"On n'a plus aucun moyen de trouver des remplaçants si les salariés ne sont pas présents" Copier

On est dans une crise sanitaire qui est en train de s'installer

La situation est d'autant plus compliquée à gérer, que la campagne de vaccination pour la 3e dose a commencé (voir encadré en bas de l'article). "On fait une troisième dose, on continue à mettre les masques, on a des personnes dans la cour qui contrôlent les pass sanitaires des visiteurs...", rappelle Pascal Le Flem. "Il y a deux ans, on ne connaissait pas toutes ces contraintes, on est quand même en train de s'installer dans une crise sanitaire dont on n'a pas encore vu la sortie".

"La qualité de l'accompagnement risque de se détériorer dans les semaines qui viennent", prévient cet autre directeur d'établissement. "Mais on ne peut même pas dire aux gens de rentrer chez eux, car la situation est la même à domicile, où il y a aussi une pénurie de soignants".

Contrat de travail suspendu pour les non-vaccinés

Les salariés des Ehpad ayant reçu in extremis, d'ici au 15 septembre, leur première dose de vaccin pourront continuer à travailler mercredi, à condition de présenter un test négatif toutes les 72h. Tous les autres salariés, qui ne seront pas en règle, verront leur contrat de travail suspendu, par l'envoi d'un courrier en recommandé. Le 16 octobre, les personnels des Ehpad auront l'obligation de présenter une deuxième dose de vaccin.

Quelle organisation dans les Ehpad pour la troisième dose de vaccin ?