TÉMOIGNAGES - Vaccination obligatoire : des soignants en Pays de Savoie préfèrent "rendre leur blouse"

Ils préfèrent rendre leur blouse plutôt que de se faire vacciner. Après les annonces d'Emmanuel Macron sur la vaccination obligatoire pour les personnels soignants et non soignants des hôpitaux, cliniques, Ehpad, ou à domicile, des aides soignants et des infirmières de Pays de Savoie démissionnent.

"J'ai beau aimé mon métier, le choix il est vite vu !" - Natacha, aide-soignante en Ehpad en Savoie.

Diplômée depuis très peu de temps, Natacha est pourtant prête à quitter son métier d'aide-soignante qu'elle adore. "Je ne suis pas contre le vaccin mais je trouve qu'on a pas assez de recul dessus. Quand on commence les études d'aide-soignant, on est vacciné contre l'Hépatite B par exemple. On le fait mais c'est réfléchi. Là, on ne nous laisse pas le choix et je ne suis pas d'accord" explique la jeune femme.

Comme beaucoup de Français, Natacha a des doutes sur les vaccins contre le coronavirus. "Je suis jeune et je ne sais pas quelles seront les conséquences plus tard si je veux des enfants. [...] Je préfère avoir le Covid-19 une deuxième fois plutôt que de me faire vacciner" lance la savoyarde.

Le sacrifice de trop

"Depuis un an et demi on a beaucoup accepté avec le Covid-19 : on est revenu à l'hôpital sur nos congés, on a accepté de revenir travailler quand on était positif, quand on était malade" et parfois sans protection explique Marie, infirmière en réanimation dans un hôpital de Haute-Savoie. "Je pense qu'on a suffisamment subi. On s'est suffisamment sacrifié pour notre métier. Un moment il faut dire stop".

"Nous on est pas resté un an et demi en télétravail ou dans notre canapé à être payé comme beaucoup de Français malgré tout. Pourtant je me sens carrément pointée du doigt." - Marie, infirmière en réanimation en Haute-Savoie.

Depuis l'annonce de cette obligation vaccinale, Marie se sent stigmatisée. "On a l'impression qu'on sera des mauvais soignants si on ne se fait pas vacciner" raconte l'infirmière, comme si le fait de refuser l'injection remettait en cause ses compétences. Si les récentes manifestations en Pays de Savoie rassemblant plusieurs milliers de personnes la rassure, Marie se sent surtout incomprise par la majorité du Pays qu'elle a pourtant essayé de sauver au cours de trois vagues de contaminations.

Qui pour les remplacer ?

Démission veut aussi dire poste vacant. En attendant de raccrocher sa blouse le 15 septembre, date où l'obligation vaccinale des soignants rentrera en vigueur, les collègues de Natacha rient jaune. Dans son Ehpad en Savoie, les autres aides-soignants ne "me prennent pas vraiment au sérieux parce qu'elles pensent que par solidarité, je ne vais pas les laisser dans la mouise. Avec mon départ, ça fera un poste en moins et donc des heures supplémentaires pour elles" explique la Savoyarde.

"Je n'y crois pas. [...] Les gens qui ont la vocation de soigner, ils l'ont jusqu'au bout, ils l'ont dans leur corps, ils l'ont dans leur chair. Je crois sincèrement qu'on ne vas pas briser des vocations en permettant à des gens de se protéger et de protéger leurs patients. - Olivier Véran, ministre de la santé et des solidarités.

Depuis plusieurs années, l'hôpital public a dû mal à recruter médecins, infirmières et aides-soignants. Une situation bien connue en Pays de Savoie où les appels de directeurs de maison de retraite sont régulièrement relayés par les médias dans l'espoir de recruter un soignant. Alors si d'autres Natacha et Sophie raccrochent, comment tourneront les hôpitaux et les établissements de santé ? "Ça risque vraiment d'être la misère" conclue l'aide-soignante démissionnaire.

Interrogé sur le risque d'une pénurie de soignants lors de sa visite mercredi en Savoie, le ministre de la santé lui "n'y croit pas". "Sans vouloir mettre au défi personne" explique Olivier Véran, médecin neurologue, "les gens qui ont la vocation de soigner, ils l'ont jusqu'au bout, ils l'ont dans leur corps, ils l'ont dans leur chair. Je crois sincèrement qu'on ne vas pas briser des vocations en permettant à des gens de se protéger et de protéger leurs patients".

À quoi ressemblera leur vie sans pass sanitaire ?

Si ces deux soignantes sont prêtes à renoncer à leur blouse, en refusant le vaccin elles feront aussi une croix sur leurs revenus et sur un certains nombre de loisirs du quotidien. "Moi s'il ne faut plus que j'aille au restaurant, au cinéma, au supermarché, s'il faut que je prenne ma viande chez des petits commerçants ou des fermiers près de chez moi, ce qui est déjà le cas : je continuerai" lance Natacha. Après tout, ce fût le quotidien de l'aide-soignante pendant trois confinements.

"Je ne dis pas que ça m'embête pas. Ça sera un peu pénible et je me sentirai mise à l'écart." - Marie, infirmière en réanimation en Haute-Savoie.

Quant à sa consœur haut-savoyarde, Marie est tout aussi consciente de son choix, "je n'irai plus dans ce lieux là, point. C'est tout". C'est toute leur vie qui va changer mais aussi leurs projets. "J'avais de l'argent de côté pour faire un prêt. Mais s'il faut que je vive avec ce pécule pour le moment, ce sera comme ça et puis c'est tout" lance Natacha, aide-soignante.

"Moi, ma vocation c'était de m'occuper des gens... On verra." - Natacha, aide-soignante en Ehpad en Savoie.

Mais que vont-elles faire de leur vie ? Si Natacha adore son métier, elle ne se fait pas d'illusion, "au contact des gens, ils vont toujours nous demander un vaccin alors...", alors pour l'instant, l'aide-soignante n'as pas encore d'idée bien défini. Tout comme Marie. "Être infirmière c'était ma passion, je vivais pour ce métier. Je vous avoue que je n'ai pas spécialement d'idées pour le moment, mais je réfléchis".