Vaccination obligatoire des soignants, pass sanitaire étendu : vos réactions en Haute-Vienne

Les mesures annoncées ce lundi soir par Emmanuel Macron pour faire face à la remontée de l'épidémie de Covid-19 suscitent, pour le moins, des réactions contrastées. Alors que la CGT Santé 87 avait déjà fait part de son opposition à une telle mesure, lundi matin sur l'antenne de France Bleu Limousin, le syndicat départemental CGT des aides à domicile monte à son tour au créneau : "je suis très remontée" commente Nathalie Soury, secrétaire adjointe de cette branche syndicale, juste après avoir suivi les annonces du président de la République. "Je suis dégoûtée car on nous a envoyées au casse-pipe, sans protection ni équipement, au premier confinement et maintenant on nous oblige à nous faire vacciner ! On nous prend pour de la ... Et comment vont-ils contrôler ? ce sera un flicage, on va entrer dans une dictature !"

On ne peut pas laisser les gens raconter n'importe quoi sur le vaccin ! Dr Jean-Christophe Nogrette MG France 87

A l'inverse, l'immense majorité du corps médical soutient l'obligation, ou du moins l'incitation vaccinale. A l'image du Dr Jean-Christophe Nogrette, médecin généraliste à Feytiat et secrétaire général du syndicat MG France. "Face à une une épidémie d'une telle ampleur, on ne peut pas éviter les contraintes, même si ce n'est pas dans l'esprit français..." juge-t-il. "Mais partout où les gens sont vaccinés, il y a beaucoup moins de cas et beaucoup moins d'hospitalisations. Nous sommes le pays de Pasteur et du vaccin, avec toutes les avancées mais il faut un peu de mémoire !" Le médecin se mettrait presque en colère au moment de conclure : "on ne peut pas laisser les gens raconter des salades comme quoi ça rend magnétique, que ça nous fait capter la 5G ou que ça aura des conséquences dans 6 mois ou dans un an !"

L'extension du pass sanitaire fait débat chez les clients de bars et restaurants

Quant aux clients de bars et restaurants rencontrés ce lundi soir à Limoges, ils apprécient diversement l'extension du pass sanitaire, qui a largement alimenté les conversations de la soirée. A la terrasse du Duc Etienne, dans le quartier historique de la boucherie, un groupe d'amis s'agace. Ils sont tous vaccinés ou en cours de vaccination, mais ne cautionnent pas la stratégie d'Emmanuel Macron. "Ça me choque. Il restreint les libertés de ceux qui ne sont pas vaccinés, c'est grave !" commente Maguelone.

"Il ne fait pas ça de la bonne manière" ajoute Henri, qui attend de faire sa deuxième injection "parce que j'adore faire des festivals, sortir, être avec des gens et j'ai envie d'être un risque en moins. Par contre, qu'on me dise : tu vas être fiché pour dire c'est bon, tu peux être avec la société, ça me fait chier." A leurs côtés, Richard manque de s'étrangler en découvrant sur son smartphone que le pass sanitaire s'appliquera aussi aux transports, dans les trains et les cars longs trajets. Pour lui c'est une grave atteinte à la liberté de circuler et à la démocratie.

"Je ne comprends pas et je ne me ferai pas vacciner"

Le président de la République l'a dit clairement, à défaut d'imposer la vaccination à tous, son intention est d'étendre au maximum le pass sanitaire "pour pousser au maximum chacun à se faire vacciner". Ça ne marchera pas avec tout le monde prévient Damien. "Je ne comprends pas et je ne me ferai pas vacciner" dit-il, tout en assurant qu'il continuera à fréquenter les bars et restaurants, ou du moins il tentera, même sans pass sanitaire. Dans un restaurant un peu plus loin, Amélie reconnait que ça revient à forcer la main des gens "mais si c'est nécessaire, je suis plutôt d'accord. Si c'est dans l'intérêt de tous, pourquoi pas."

Certains trouvent même que le chef de l'état ne va pas assez loin. C'est le cas d'Amélie qui aurait aimé que la vaccination devienne obligatoire pour tous. "Je sais que ça fait un peu fasciste de dire ça, mais avec le variant, il faut que tout le monde se fasse vacciner" dit la jeune femme avec un grand sourire. Pour les patrons de bar et restaurants, c'est aussi un nouveau défi, car ils devront contrôler tous leurs clients, mais aucun n'a souhaité réagir à chaud.