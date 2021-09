Vaccination obligatoire : "mesure liberticide" témoigne cet infirmier mayennais qui ne se fera pas vacciner

L'échéance approche. À partir du 15 septembre, les soignants devront montrer une preuve d'une première injection de vaccin contre le Covid-19 pour pouvoir travailler. Cela inquiète certains professionnels qui dénoncent une injustice et du chantage de la part du gouvernement.

A cette date, l'obligation vaccinale entre en vigueur pour "les personnels soignants et non soignants des hôpitaux, des cliniques, des maisons de retraite, des établissements pour personnes en situation de handicap" et "tous les professionnels ou bénévoles qui travaillent au contact des personnes âgées ou fragiles, y compris à domicile". Le ministre de la Santé, Olivier Véran, annonce qu'il y aura des contrôles auprès des prescripteurs pour éviter les arrêts de complaisance.

Ce soignant mayennais, que France Bleu Mayenne a contacté, âgé d'une quarantaine d'année et qui souhaite rester anonyme, a fait le choix de ne pas recevoir d'injection de vaccin contre le coronavirus. Car la manière dont le gouvernement oblige les soignants ne correspond pas à ses convictions confie-t-il : "on a un déchirement intérieur. On se dit qu'on voudrait être là parce qu'on a besoin de nous mais d'un autre côté il y a quelque chose d'instinctif qui fait que je suis incapable de le faire parce qu'on me contraint. Si le gouvernement nous avait juste conseillé, je l'aurais fait, je vous le jure. Mais là entendre le gouvernement dire aux soignants qu'ils seront sanctionnés, ça c'est humiliant, c'est insupportable".

Il reproche au gouvernement d'imposer la vaccination aux soignants, plutôt que de faire de la pédagogie poursuit-il : "j'ai des profondes convictions en l'Etat, en la démocratie mais aujourd'hui je les sens un peu menacées par toutes ces mesures liberticides. Ce n'est pas un refus juste pour dire non. C'est le fait de nous imposer tel ou tel produit. Je pourrai me regarder dans la glace dans quelques années, je n'aurais pas cédé".