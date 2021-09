Vaccination obligatoire : mobilisation des soignants devant l'Agence Régionale de Santé à Orléans

Mobilisation symbolique ce mardi devant l'Agence régionale de Santé du Loiret, à la Cité Coligny d'Orléans ce mardi matin. Un jour avant l'entrée en vigueur de l'obligation vaccinale pour les soignants et personnels qui travaillent au contact des plus fragiles, ils étaient près de 80 à se mobiliser, essentiellement des personnels d'établissements de santé.

Il faut se battre jusqu'au bout - Rebecca, infirmière

Parmi les manifestants, des soignants non-vaccinés, qui profitent de la mobilisation pour "se réunir et s'épauler" ensemble, comme témoigne Julien, urgentiste au CHR d'Orléans. "Parce que le gouvernement nous met quand même une balle dans la tête." A partir de demain, il ne pourront plus travailler et ne seront plus rémunérés. Pour Rebecca, infirmière depuis quinze ans, cette mobilisation n'est pas seulement symbolique. "Il faut se battre jusqu'au bout, il n'est jamais trop tard à tout moment les choses peuvent basculer", assure-t-elle.

Dans ce rassemblement, il y a de la colère contre cette mesure, mais aussi beaucoup de tristesse. "C'est dur, du jour au lendemain de se dire qu'on ne pourra plus faire ce qu'on aime", se désole Rebecca. "C'est un métier de passion, je ne sais faire que ça", se désole une aide-soignant qui préfère rester anonyme. "Je suis en train de postuler pour des métiers de vendeuse, ça n'a plus rien à voir avec ce que je faisais mais on a pas le choix."

A la veille de l'entrée en vigueur de l'obligation vaccinale, plusieurs soignants non-vaccinés faisaient partie de la mobilisation à Orléans © Radio France - Cécile Da Costa

Et puis il y avait aussi des soignants vaccinés, qui pourront continuer d'exercer C'est le cas de Laeticia, orthophoniste. Elle avait anticipé la mesure et a reçu sa première dose "à reculons". Ce à quoi elle s'oppose, c'est l'obligation de la vaccination. "Je pense que cette vaccination est importante dans certains cas pour les personnes fragiles", explique-t-elle. "Mais je m'interroge sur la vaccination future des enfants et sur les effets de vaccin au long terme donc pour moi cette vaccination devrait être un choix personnel."

Pour les soutenir, quelques personnes, non concernées par l'obligation vaccinale, étaient aussi présentes.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

La CGT reçue par l'Agence régionale de Santé

Une délégation de la CGT a été reçue à l'ARS du Loiret ce mardi, notamment pour demander un report de l'obligation vaccinale. Selon Sylvie Berthuit, secrétaire générale CGT45 pour la santé et l'action sociale, l'ARS a accepté d'envoyer un moratoire au Ministère de la Santé pour demander ce report.

"De façon à ce qu'on puisse entrer dans de vraies négociations avec l'ARS et le gouvernement, sur cette obligation vaccinale", détaille-t-elle. "Le but c'est éventuellement de trouver des solutions pour permettre à l'ensemble des salariés concernés de pourvoir travailler et surtout de pouvoir prodiguer des soins et éviter de fermer des lits et des structures."