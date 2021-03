Vaccination obligatoire pour les soignants : le président du Syndicat des médecins libéraux 24 est contre

Seulement un peu plus d'un tiers des soignants se sont fait vacciner en Dordogne, un chiffre à peu près équivalent au niveau national. L'idée d'une obligation est ouvertement évoquée. Le président du Syndicat des médecins libéraux de la Dordogne est contre et nous explique pourquoi.

La vaccination est ouverte sans condition aux soignants, pourtant seulement 35% d'entre eux ont fait la démarche en Dordogne, et la tendance est la même au niveau national selon le ministère de la Santé (40% des personnels des EHPAD et 30% des personnels d'établissements de santé). "Il y a plusieurs raisons", estime Benoît Blanc, président du Syndicat des médecins libéraux de la Dordogne, invité de France Bleu Périgord. "Il y a un manque de connaissances sur ces vaccins chez certains soignants. D'autres ont accès à des informations qui ne sont pas forcément bonnes, via les réseaux sociaux par exemple. Enfin, certains jeunes se disent qu'ils ne risquent pas de développer une forme grave de la maladie et donc repoussent le moment de la vaccination."

Face à cette situation, le ministre de la santé Olivier Véran a agité la menace d'une obligation vaccinale, même s'il dit miser sur la persuasion. L'Académie nationale de médecine estime qu'il va falloir en passer par la contrainte. "Je suis contre l'obligation, ce n'est pas digne d'une démocratie", poursuit Benoit Blanc. "Il faut encourager les soignants à se faire vacciner. Il faut diffuser au maximum toutes les nouvelles données qui sortent sur ces vaccins, et en appeler à leur responsabilité."