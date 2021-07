Vaccination obligatoire pour les soignants : "un choix personnel", souligne la déléguée FO Santé en Mayenne

96 médecins demandent au gouvernement "de prendre dès à présent la décision d'obligation vaccinale" pour tout salarié d'un Ehpad ou d'un hôpital, dans une tribune publiée dans le Journal du Dimanche. Le ministre de la Santé, Olivier Véran, a confirmé vendredi qu'une loi pourrait être présentée dans l'été.

Actuellement 57% des personnels soignants en Ehpad et 64% à l'hôpital sont vaccinés selon la Fédération hospitalière de France. Une majorité donc, mais certains sont encore récalcitrants.

Invitée de France Info, Frédérique Nay, déléguée FO Santé en Mayenne, n'est pas favorable à cette mesure, c'est une question de liberté et de choix individuels souligne-t-elle : "Ce n'est pas une bonne mesure, ça doit rester une affaire individuelle comme quand on choisit de se faire vacciner contre la grippe par exemple. On est au contact des malades mais on fait attention, on met des protections. C'est un choix individuel. Certains sont réticents parce que les soignants sont fatigués de ne pas être entendus depuis des années et de travailler dans des conditions déplorables. A force de nous donner des ordres, des obligations, certains vont faire le choix de quitter un travail qu'ils aiment pourtant. Mais je serais qui pour imposer la vaccination à un ou une collègue ? Certains ont peur des effets secondaires, peur de ne pas pouvoir venir travailler, en enlevant des jours de carence, ça fait peur tout ça".

Le gouvernement vient de lancer une consultation sur le sujet de la vaccination obligatoire des soignants auprès des associations d’élus locaux et des présidents de groupes parlementaires. Un projet de loi pourrait être examiné au Parlement d'ici la fin juillet.