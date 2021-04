Le ministre des Solidarités et de la Santé, Olivier Véran sera en Isère ce vendredi 9 avril lors d'un déplacement à Alpexpo, à Grenoble. Il vient inaugurer le vaccinodrome qui pourra dès son ouverture vacciner 1000 personnes par jour. Un outil mis à disposition par la région Auvergne-Rhône-Alpes.

Vaccination : Olivier Véran, le ministre des Solidarités et de la Santé en visite à Alpexpo à Grenoble

C'est le plus grand centre de vaccination en Isère. Il ouvre ce vendredi au sud de l'agglomération de Grenoble. Le vaccinodrome d'Alpexpo commence à accueillir ses premiers patients ce vendredi matin et va fonctionner 7 jours 7. Qui pour l'inaugurer ? Le ministre des solidarités et de la santé, l'isérois Olivier Véran.

Du personnel du CHU Grenoble-Alpes et des pompiers

Olivier Véran sera sur place à 13 heures pour une visite annoncée comme assez rapide. Il pourra rencontrer des professionnels du CHU de Grenoble (son ancien employeur), qui prendront en charge les patients en quête de vaccins. Les sapeurs-pompiers du SDIS 38 sont également dans l'équipe pour apporter leur aide logistique et de prise en charge.

Le ministre, après le président de région

Après avoir été à la manœuvre dans la conférence de presse hebdomadaire du jeudi soir, Olivier Véran répondra également demain aux journalistes de la presse locale. Après la venue du Président de la République la semaine dernière à Saint-Égrève, l'Isère est encore à l'honneur en cette fin de semaine. Détail cocasse : Alpexpo est désormais une structure dont le fonctionnement est repris par la région Auvergne-Rhône-Alpes, or Olivier Véran est l'un des principaux opposants, dans cette enceinte, au président (LR) du Conseil Régional, Laurent Wauquiez, passé lui, en premier... dès le début de la semaine, sur le site d'Alpexpo.

- © Visactu