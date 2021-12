Vaccination ouverte aux 5-11 ans : à Douai, on vaccine même devant la télévision

La vaccination a ouvert, ce mercredi 22 décembre, pour tous les enfants, et plus seulement les plus fragiles. Elle concerne les 5-11 ans, sans obligation, sans pass sanitaire non plus. A Douai, le centre de vaccination de Gayant Expo avait anticipé, les créneaux de vaccination ont ouvert dans la foulée des annonces du ministre. Une trentaine de vaccins ont été injectés en une journée, soit trois fois plus qu'avant l'ouverture à tous les enfants.

Ambiance détendue

La salle réservée aux enfants ressemble presque à un centre de loisirs, avec des dessins aux murs, des guirlandes sur les box, et même une télévision. Arthur, 11 ans, patiente devant un épisode de Pokémon. Il avait hâte de se faire enfin vacciner : "C'est surtout pour protéger ma famille. Je vais passer Noël avec mes grands-parents, je veux être sûr de ne pas leur transmettre le virus", raconte-t-il.

"On voulait éviter le rush de la rentrée, explique Nicolas, qui s'est dépêché de prendre rendez-vous pour son fils. Et c'est mieux d'avoir les enfants à la maison s'il y a des effets indésirables !"

On a même pris une heure pour un petit garçon qui avait peur ! Sarah, infirmière

Sarah, infirmière, vaccine déguisée en lapin rose, pour rassurer ses petits patients. Pour elle, la clef, c'est de s'adapter aux enfants : "C'est à leur rythme, on fait comme on peut, avec le temps qu'ils nous accordent. Une fois, on a même pris une heure pour un petit garçon qui avait peur !"

Vaccinés devant la télé

Saliha Grévin, la cheffe du centre, a mis un point d'honneur à ce que les enfants soient reçus dans un endroit agréable. La salle de vaccination est au premier étage, bien à l'écart de la zone réservée aux adultes, où plus de 1000 injections sont réalisées tous les jours. "Ici, il n'y a pas de règle dans l'espace, on n'est pas à un endroit pour la consultation, un autre pour l'après", décrit-elle. Autour d'elle, les enfants vont et viennent, courent, discutent... "Celui qui a déjà été vacciné raconte son expérience à celui qui va le faire. Un enfant a eu peur, l'infirmière l'a vacciné devant la télévision !"

Après la trentaine d'injections réalisées ce mercredi, 15 créneaux sont déjà réservés pour jeudi, et le centre accepte aussi les enfants sans rendez-vous. Ailleurs dans le Nord, le centre Jean Mineur de Valenciennes, on prévoit une centaines de piqures d'ici Noël. D'autres centres sont encore en train de s'organiser, comme au CHU de Lille, où cela devrait commencer dans les prochains jours.