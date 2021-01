La campagne de vaccination pour les personnes de plus de 75 ans et celles à haut risque débute ce lundi en Mayenne. Une nouvelle qui rassure de nombreuses personnes âgées, impatientes à l'idée de recevoir la première injection. Reportage de Simon Courteille.

Vaccination ouverte aux plus de 75 ans : "On ne peut plus voir nos enfants, j'attendais ça avec impatience"

La campagne de vaccination pour les personnes de plus de 75 ans et celles à haut risque démarre ce lundi en Mayenne. À Changé, cette dame, que France Bleu Mayenne a rencontrée, est considérée comme une personne à haut risque et ne sort que très peu de sa maison. À 74 ans, elle a eu l'accord de son médecin traitant pour se faire vacciner. Une attestation lui a été délivrée. Sans plus attendre, elle a pris rendez-vous avec son mari : "J'ai des problèmes de santé. On ne peut pas voir nos enfants, la peur de contaminer ou d'être contaminé. Alors j'attendais la vaccination avec impatience".

De l'attente, de nombreux appels et un rendez-vous enfin fixé. Mais ce couple mayennais devra encore patienter plusieurs jours avant de recevoir la première piqûre tant attendue : "jusqu'au 25 janvier alors que ça devait être fait aujourd'hui. Bon, c'est comme ça. On y sera" assure-t-elle.

Depuis vendredi dernier, il est possible de prendre rendez-vous en contactant le 02 43 53 53 00, plateforme téléphonique de vaccination gérée par le Conseil Départemental.

Pour l'instant, trois centres de vaccination sont fonctionnels, à Laval, Château-Gontier-sur-Mayenne et Mayenne. A court terme, le dispositif va se déployer sur d'autres parties du territoire, à Ernée, Evron, Craon-Renazé, Meslay-du-Maine et Villaines-la-Juhel.