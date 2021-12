Vaccination contre le Covid-19 : ouverture de nouveaux rendez-vous à La Rochelle, pour l'année 2022

La mesure ne prendra effet qu'en janvier 2022, pour accompagner la campagne de vaccination des troisièmes doses contre le Covid. Les centres de Mireuil et de Châtelaillon resteront ouverts, et celui de l'espace Encan sera transféré au parc des expositions.

Suite aux dernières annonces gouvernementales et face aux embouteillages pour se faire vacciner, la ville de La Rochelle et la Communauté d’agglomération déploient un nouveau dispositif de vaccination. Avec pour ambition, d'administrer au plus vite la troisième dose. De nouveaux rendez-vous sont à venir au début de l'année 2022.

Un nouveau centre au parc des expositions

Afin d’augmenter la capacité vaccinale, le centre de vaccination de l’espace Encan ouvert jusqu’au 23 décembre sera transféré au Parc des Expositions dès le 4 janvier 2022 avec une capacité de 4 000 rendez-vous hebdomadaires.

Des centres maintenus

Le centre de vaccination de Mireuil d’une capacité de 1 000 rendez-vous hebdomadaires (situé à la mairie annexe 2 Sq. de la Passerelle) restera ouvert. Celui de Châtelaillon est également maintenu, avec une capacité de 1 000 rendez-vous hebdomadaires.

Conformément aux dispositions nationales annoncées par l’Agence Régionale de Santé (ARS), ces centres de vaccination seront approvisionnés à partir du lundi 13 décembre avec le vaccin ARN Moderna.

6000 vaccinations par semaine proposées à partir de janvier 2022

Dès le 4 janvier, il y aura près de 6 000 vaccinations par semaine sur rendez-vous, ouverts à la population. Mais d'ici la fin de l'année 2021, il faudra surtout compter sur les vaccinations sur rendez-vous pour les plus de 65 ans, auprès des médecins, infirmiers et pharmaciens de ville.

Dans un communiqué, la ville de La Rochelle précise : "Dès que l’ARS l’autorisera, des rendez-vous pour le mois de janvier 2022 seront de nouveau proposés dans les centres de vaccination."