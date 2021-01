Vaccination : "pas un fiasco mais un vrai retard à l'allumage" pour la sénatrice mayennaise Elisabeth Doineau

Le Premier ministre, lui, n'est toujours vacciné contre les critiques. Lenteur de la gestion, manque d'anticipation. "Un fiasco complet" pour le président du groupe Les Républicains à l'Assemblée Nationale. Jean Castex a une nouvelle fois vigoureusement défendu sa stratégie au Sénat : "elle monte en charge" a-t-il assuré, ajoutant que "les choses se font dans l'ordre, sur tous les territoires".

La campagne de vaccination poursuit son accélération dans notre pays. A compter de ce jeudi, les plus de 75 ans peuvent prendre rendez-vous pour se faire vacciner, par téléphone ou sur Internet. Selon le dernier bilan, plus de 247.000 personnes ont reçu leur première injection. Les chiffres ont connu une nette accélération après l’ouverture de la vaccination aux professionnels de santé, pompiers, et aides à domicile de plus de 50 ans ou à risques.

"Cette campagne, ce n'est pas le concours de l'Eurovision"

Invitée de la matinale de France Bleu Mayenne, la sénatrice mayennaise Elisabeth Doineau se montre moins critique que d'autres personnalités politiques sur la gestion du gouvernement : "ce n'est pas un fiasco mais un retard à l'allumage, on l'a tous constaté. Après ce n'est pas l'Eurovision. Quand j'entends dans les médias le rang de la France par rapport au nombre de vaccinés, je trouve ça ridicule. Je crois que le gouvernement montre qu'il est prêt à aller beaucoup plus vite. Ce qui est propre à la France, c'est cette sur-administration, on peut le regretter. Les Français sont très exigeants et cette exigence peut entraîner une sur-administration".